Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarına devam etti. Antrenmana sakatlığı süren Serkan Asan katılmadı. Stefano Denswil'in ise takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 22:54
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde sabah ve akşam olmak üzere basına kapalı olarak iki çalışma yaptı.

Sabah kondisyon salonunda çalışan Karadeniz ekibi, akşam ise sahada antrenman yaptı. Akşam antrenmanında oyuncular, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından geniş alan oyunları ve şut çalışmaları yaptı.

Antrenmana sakatlığı süren Serkan Asan katılmadı. Stefano Denswil'in ise takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi. Kampa katılan Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz de idmanda yer aldı.

TREZEGUET KATILIYOR

Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet'in vize işlemlerindeki sorunun giderildiği ve 9 Temmuz Cumartesi günü bordo-mavili takımın kampına katılacağı bildirildi.

Mısırlı oyuncunun, sabah Slovenya'ya gelerek takımın kampına dahil olacağı kaydedildi.

Trabzonspor, yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



DİĞER
Güzel oyuncu Özge Özder kızı Eva Luna’yla tatilde! Tatlı kızına 'Maşallah' yorumu yağdı!
Hızını alamadı direğe girdi! Korkunç kazada feci ölüm
Muriqi transferinde şok gelişme!
G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan bayram mesajı
Fırtına'nın yıldızını Ronaldo transfer etmek istiyor!
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? | İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ - 9 TEMMUZ BAYRAM NAMAZI 81 İLDE SAAT KAÇTA KILINACAK? | DİYANET KURBAN BAYRAMI 2022
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marcao'nun alternatifi hazır! Beşiktaş ve Trabzon da istemişti Marcao'nun alternatifi hazır! Beşiktaş ve Trabzon da istemişti 23:08
Kartal'dan yeni sponsorluk anlaşması! Kartal'dan yeni sponsorluk anlaşması! 22:58
Tottenham Barcelona'dan Lenglet'i kiraladı Tottenham Barcelona'dan Lenglet'i kiraladı 22:56
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor 22:54
Başakşehir Fransız futbolcuyu kadrosuna kattı! Başakşehir Fransız futbolcuyu kadrosuna kattı! 22:54
Di Maria Juventus'ta! Di Maria Juventus'ta! 22:52
Daha Eski
Muriqi transferinde şok gelişme! Muriqi transferinde şok gelişme! 22:50
Bakan Kasapoğlu: TBM Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak Bakan Kasapoğlu: TBM Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak 22:50
G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! 21:02
Wimbledon tek erkeklerde finalin adı belli oldu! Wimbledon tek erkeklerde finalin adı belli oldu! 20:39
G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları! G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları! 20:34
F1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in F1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in 20:24