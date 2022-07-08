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Kombinelere yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda Trabzonspor'un ev sahibi olduğu tüm Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları müsabakalarında geçerli olacak 2022-23 sezonu kombine bilet satışları devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Kombinelere yoğun ilgi
Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda Trabzonspor'un ev sahibi olduğu tüm Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları müsabakalarında geçerli olacak 2022-23 sezonu kombine bilet satışları devam ediyor. Trabzonspor'da şimdiye kadar satışa çıkan 28 bin civarı kombineden yaklaşık 15 bin 500 satış yapılırken, sezon başlayana kadar bu rakamın artması bekleniyor.
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