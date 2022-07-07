Yeni başlıyoruz

Trabzonsporlu Edin Visca, hedeflerinin bu sezon yeniden şampiyonluk kupasını kaldırmak olduğunu söyledi. Boşnak sağ kanat, Slovenya kampında dün idman öncesi basına konuştu. Visca, 6 ay önce Trabzonspor'a geldiğini hatırlatarak, "Çok güzel bir sezon yaşadık. Şampiyon olduk, tarih yazdık" diye konuştu. Yeni sezondaki şampiyonluk yarışına ilişkin düşüncelerini de açıklayan 32 yaşındaki sağ kanat, "Biz geçen sezon önemli bir fark yaptık, 15 puan oldu fark. Sezon uzun ve 38 maç var. Ben bunu Başakşehir'de de hocayla yaşadım. Son birkaç ay takım yoruluyor, oyuncular sakatlanıyor ve zor dönemler geliyor" ifadesini kullandı.



YİNE ZİRVEDE BİTİRİRİZ



Visca şöyle devam etti: "Biz de zamanında iyi bir fark yaptık. Sakatlıklar ve biraz da yorgunluğa rağmen sonunda şampiyon olduk. Bu sene herkes transfer yapıyor. Ama ben tabii ki kendi takımına odaklanıyorum. Ben tekrar şampiyonluk yaşamak istiyorum. İyi transferler yaptık, daha güçlü olacağız. Futbolda önemli bir şey daha var. Takım ruhu ve ortam. Trabzonspor'da müthiş bir ortam var. Belki de bazen taktiksel, bireysel performans o kadar önemli olmuyor, takım ruhu daha önemli oluyor. Sakatlık olmasa birlik ve beraberliğimiz bu sene bizim için en önemli güç olacak. Ligi yine zirvede bitiririz."



DİL ÖĞRENMENİZ GEREK



Visca, Türkiye'ye geldiği 2. yılında Türkçe dersler almaya başladığını ve 4. yılında Türkçe röportajlar verdiğini belirterek, "Ben şöyle düşünüyorum, bir ülkeye geldiğinizde o ülkenin dilini öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü burada kendimiz ve ailemiz için ekmek kazanıyoruz. Bu, Türk insanına da büyük saygı göstermek anlamını taşıyor benim için" dedi.



BAŞARI HEPİMİZİN



Visca: Burada ortam müthiş. Kimse başarıyı kendine mal edip ön plana çıkmak istemiyor. Takım başarısında en önemli etkenlerden bir tanesi de bana göre bu.



KUPAYI KALDIRACAĞIZ



Visca, takımda ortamın çok güzel olduğunu anlatarak, "Ben 2-3 gün önce geldim. Abdülkadir Ömür ile konuştuk, 'Evet hikaye yazdık ama bu sene tekrar şampiyon olmak için oynamak istiyoruz' dedik. Bu sezon da herkes çok motive ve heyecanlı geldi. Bu sezon daha iyi olmak için daha fazla çalışmak istiyorum. Bunun için bireysel performansımı daha da yukarılara çıkarmak için daha çok çalışacağım. En önemlisi geçen sene çok fazla sakatlık yaşadık. İnşallah bu sene bunları yaşamayız. Hedefimiz yeniden şampiyon olarak kupayı kaldırmak" ifadelerini kullandı.



MUHTEŞEM BİR ORTAM VAR



Şimdi önlerine baktıklarını belirten Visca, şunları söyledi: "Yeni bir sezon, yeni bir kamp dönemi başladı. Bu kampta Slovenya'da ger-çekten müthiş bir ortam var. Yeni sezona hazırlanmak için otel, sahalar, her şey mükemmel. Ben de buraya motive bir şekilde geldim. Şimdi yeni sezonda bireysel performansımı daha fazla artırmak istiyorum. Bireysel antrenmanlara daha önce başladım. Çünkü geçtiğimiz sezon dolu tribünlerde, taraftarlara çok heyecanlı maçlar oynadık ve ben de çok güzel hissettim. Ben de onu bu sene tekrar yaşamak istiyorum."



TREZEGUET MÜTHİŞ OYUNCU



Visca, Trabzonspor'un yeni transferlerine ilişkin bir soruya, şöyle yanıt verdi: "Ben ilk geldiğimde Nwakaeme bana çok yardımcı olmuştu. Müthiş bir karakter, müthiş bir insan. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor. Şimdi yeni bir transfer geliyor, Trezeguet. Belki birkaç yıl önce Türkiye'nin en iyi kanat oyuncularından birisiydi. Sonrasında Premier Lig'e gitti. Premier Lig'e gitmek kolay bir şey değil. Müthiş bir oyuncu. Onun transferinden çok mutlu oldum. Diğer kanatlar, oyuncular ne kadar iyi olursa beni etkiliyor ve ben de daha iyi olacağım. Onu tanıyorum. İyi bir karakter iyi bir profesyonel. Biraz konuştuk."



YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM



Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına değinen Visca, şöyle devam etti: "Öyle bir kutlama oldu ki dünyada kimse öyle bir kutlama görmedi. Dünyada böyle bir kutlama olmadı ve tekrar da olmayacak. Ben de hatırladığımda o heyecanı yeniden yaşıyorum. Saraybosna'da köye gittim herkese tek tek anlattım. Abim Konyaspor maçına geldi. İlk kez maça gelmişti ve o maçta ağladı. 'Böyle bir atmosfer yok. İnsanlar burada futbolu seviyor ve yaşıyor. Trabzonspor gerçekten müthiş bir futbol şehri. Ben 32 yaşındayım. Ama kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum."



TARİH YAZMAK İSTİYORUM



Visca, İstanbul'da 10 yılı aşkın zamanının geçtiğini vurgulayarak, "Abdullah Avcı ile konuştum. Bana 'Konfor alanından çıkmak yeni bir hedef, yeni bir heyecan' dedi. Ben de öyle düşündüm. Trabzon'a geldim. Kariyerimde yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Yeni bir tarih, yeni bir hikaye yazmak istiyorum. Futbol şehri Trabzon'da mutluyum. Artık daha fazla kupa kaldırmak istiyorum" diye konuştu.



EN İYİ YERLİ TRANSFERLERİ BİZ YAPTIK



"Bu sezon yine heyecanlıyız" diyen Visca, "Doğucan, Eren zaten Kasımpaşa'da çok iyi oynadı. Yerli oyuncular. Belki de en iyi transferleri biz yaptık. Geçen sene çok sakatlık yaşadık, inşallah bu sene olmaz. Öyle olursa bizim için iyi bir sezon olacak" diye konuştu.



HEDEFİMİZ GRUPLARA KALMAK



Şampiyon Ligi'nde play-off turu oynayacaklarına dikkati çeken Edin Visca, "Bizim için ilk hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara girmek. Tecrübeli oyuncularımız var. İnşallah iyi bir fikstür olacak. Herkes dolu tribünlere oynayacağımızı biliyor. Bence Trabzonspor camiası ve taraftarı bunu hak ediyor. Şampiyonlar Ligi müziğini inşallah bu sene duyacağız" değerlendirmesinde bulundu.