Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkısı olan Anastasios Bakasetas'ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.
Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkısı olan Anastasios Bakasetas'ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.
Yunan orta sahanın menajeri Dimitriadis Christos, oyuncusuyla ilgili teklif getirebileceğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine kulüp beklemeye geçti.
Sabah'ın haberine göre; Menajerin İtalya'dan bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenilirken, sözleşmesinde '12 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan Yunan yıldız için kabul edilebilecek bir rakam gelmesi halinde transferine izin verileceği kaydedildi.