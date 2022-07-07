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Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Yunan futbolcu Bakasetas ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, 29 yaşındaki oyuncusunun ayrılığına sıcak bakıyor. Menajerine transfer yetkisi veren yönetim, kontratında ‘12 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan Bakasetas’a kabul edilebilecek bir teklif gelirse değerlendirmeye alacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkısı olan Anastasios Bakasetas'ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Yunan orta sahanın menajeri Dimitriadis Christos, oyuncusuyla ilgili teklif getirebileceğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine kulüp beklemeye geçti.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Sabah'ın haberine göre; Menajerin İtalya'dan bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenilirken, sözleşmesinde '12 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan Yunan yıldız için kabul edilebilecek bir rakam gelmesi halinde transferine izin verileceği kaydedildi.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Fırtına şimdi Baka'nın ayrılması ihtimaline karşı bu bölge için arayışlarına başladı.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

29 yaşındaki yıldızın adı daha önce İtalyan ekibi Fiorentina ile anılmıştı.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Yunan futbolcu ülkesinin milli takımında 49 maçta boy gösteren Bakasetas, 8 gollük katkı verdi.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Kariyerine 2010 yılında Asteras Tripoli takımında başlayan Bakasetas, birkaç kulübe kiralanmasının ardından 2015 yılında bedelsiz olarak Panionios takımına geldi.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Yunan futbolcu 1 sene sonra 300 bin euro bonservis bedeliyle AEK Atina'ya transfer oldu.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Burada gösterdiği performansla Türkiye Süper Lig ekibi Alanyaspor'un dikkatini çeken Bakasetas, 500 bin euro'ya Akdeniz ekibinin kadrosuna katıldı.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Başarılı oyuncu, Alanyaspor'daki performansıyla kalitesini ispatlamayı başardı.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Akdeniz ekibinde 65 maçta forma giyen Bakasetas, 21 gol ve 12 asistle göz doldurdu.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Süper Lig'e damga vuran performansıyla dev kulüpleri peşine takan yıldız futbolcu, Trabzonspor'un radarına takıldı.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Bordo-mavililer, Fenerbahçe ile girdiği transfer yarışını kazanarak 30 Ocak 2021'de Bakasetas'ı renklerine bağladı.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

3 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Bakasetas yükselen grafiğini Fırtına'da da sürdürdü.

Trabzonspor'dan transfer kararı! Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Trabzonspor'da 62 resmi maçta görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, 15 gol ve 10 asistle beğeni topladı.

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