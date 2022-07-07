Trabzonspor'dan Bakasetas ve transfer açıklaması

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağına ilişkin çıkan haberleri yalanladı.

İşte o açıklama;

"Spor basınında oyuncumuz Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağına ve menajerine transfer yetkisi verdiğine yönelik çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür hayal ürünü haberler konusunda mecraları daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz."