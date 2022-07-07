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Trabzonspor'da taktik değişiyor! Abdullah Avcı...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Son şampiyon, gelecek sezona Abdullah Avcı yönetiminde çalışıyor. Avcı'nın eksik bulduğu noktalara transfer yapılıyor. Öte yandan Abdullah Avcı'nın, taktik konusunda bir değişime gideceği ifade ediliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 12:23
Trabzonspor'da taktik değişiyor! Abdullah Avcı...
Şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamalarda eksik noktaların farkında olduğunu belirten ve daha farklı formasyonlar ile oyun planını değiştirebileceğini söyleyen Abdullah Avcı, önemli dokunuşlara hazırlanıyor.

Antrenman bilimine önem veren ve Avrupa futbolundaki gelişmeleri daima yakından takip eden Abdullah hoca, havadan ve karadan kamera sistemiyle çalışmaları sürekli kayıt altına aldırıyor.

Öğrencilerine istediklerini görüntülü olarak anlatıyor.
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