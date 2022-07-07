Değişim rüzgarı

Şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamalarda eksik noktaların farkında olduğunu belirten ve daha farklı formasyonlar ile oyun planını değiştirebileceğini söyleyen Abdullah Avcı, önemli dokunuşlara hazırlanıyor.
Şampiyonluğunardından yaptığı açıklamalarda eksik noktaların farkında olduğunu belirten ve daha farklı formasyonlar ile oyun planını değiştirebileceğini söyleyen Abdullah Avcı, önemli dokunuşlara hazırlanıyor. Antrenman bilimine önem veren ve Avrupa futbolundaki gelişmeleri daima yakından takip eden Abdullah hoca, havadan ve karadan kamera sistemiyle çalışmaları sürekli kayıt altına aldırıyor. Öğrencilerine istediklerini görüntülü olarak anlatıyor.