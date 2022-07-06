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Trabzonspor'un kasası para dolacak

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalırsa 15.64 milyon euro katılım payı kazanacak. Ayrıca her galibiyet 2.8 milyon, beraberlik 930 bin euro.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'un kasası para dolacak

UEFA, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde dağıtılacak para ödüllerini açıkladı. Geçtiğimiz sezon verilen ödül miktarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. UEFA'nın bir numaralı organizasyonu konumundaki Şampiyonlar Ligi'nde, gruplara kalan her takım 15.64 milyon euro katılım payı kazanacak. Gruplarda her galibiyet 2.8 milyon, beraberlik 930 bin euro. Son 16 Turu'na kalan ekipler 9.6 milyon, çeyrek finalistler 10.6 milyon, yarı finalistler 12.5 milyon ve finalistler de 15.5 milyon euro elde edecek.

MARKET GELİRİMİZ 3 MİLYON EURO

UEFA, elde ettiği yayın, reklam gibi gelirleri bir havuzda toplayıp, gruplara kalan takımlara, ülkesinin bu gelire katkısı oranında paylar dağıtıyor.

Türkiye'nin bu pastaki payı ise 3 milyon euro civarında. Bu para, Türkiye'den turnuvaya katılan takımlar arasında şu şekilde bölüştürülür:

Trabzonspor ve Fenerbahçe gruplara kalırsa 3 milyon euro, yüzde 55-45 oranında paylaştırılır. Trabzonspor 1.65 milyon, Fenerbahçe 1.35 milyon euro kazanır.

İki takımdan biri gruplara kalırsa, 3 milyon euro'nun yüzde 90'ını (2.7 milyon euro) gruplara kalan takım, yüzde 10'unu (300 bin euro) elenen takım alır.

TESELLİ ÖDÜLÜ 5 MİLYON EURO

Devler Ligi'ne play-off'ta veda eden takımlar, 5'er milyon euro alacak. Örneğin, Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye adına "Devler Ligi"ne gidecek birinci takım hüviyetindeki Trabzonspor, turnuvaya play-off turundan başlayacak. Bordo-mavililer bu turu geçip gruplara kalırsa 15.64 milyon katılım bedeli kazanacak, aksi takdirde 5 milyon euro ile yetinerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

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