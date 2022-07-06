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Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer stoper bölgesine takviye yapmak için girişimlerini sıklaştırdı. Fırtına'nın listesinde Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon bulunuyor. İşte transferdeki son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği altı mevkinin beşine takviye yaptıklarını, bir tane de stoper alacaklarını açıkladı. Ağaoğlu, "Şu anda stoper bölgesi için 3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Kadronuzda bulunduracağınız maksimum yabancı sayısı 14. Şu anda bizim bir yabancı oyuncu transfer etme hakkımız var.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Onun için sol tarafa şu oyuncu, sağ tarafa şu oyuncu, forvete de bir oyuncu, orta sahaya da iki oyuncu almıyoruz. Yok böyle bir şey. Sadece stoper için 3 adayla görüşmelerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

İLK 11'DEN NWAKAEME GİTTİ

Trezeguet ile sözleşme imzaladığını da hatırlatan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Hayırlı uğurlu olsun. Zaten mevcut ilk 11'imizden sadece Nwakaeme'nin ayrıldığını biliyorsunuz. Onun boşluğunu doldurduk. Kiralık olarak sol bek Puchacz vardı ve yerine Eren geldi.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Sağ beke Larsen'i aldık, orta sahaya Doğucan'ı renklerimize kattık. Geçen sene kadromuza kattığımız genç alternatif oyuncularımız var ve sol kanada da Trezeguet transferini yaptık.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Sağ stoper mevkisi için yapılacak olan bir transferimiz var. Bunu bu şekilde anlatmamdaki gaye sizlerin işini kolaylaştırmak" dedi.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

KAAN AYHAN: Bordo-mavili yönetim, uzun zamandır gündemde olan Kaan Ayhan için yeni bir hamle yaptı.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Sassuolo kulübünü bir türlü ikna edemeyen Karadeniz devinin kurmayları, son rakam olarak uzun vadeli ödeme ve bonuslar içerecek şekilde 4.5 milyon euro önerdi.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Milli oyuncudan da tavrını net bir şekilde ortaya koyması istendi...

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Artık 27 yaşındaki savunmacı için cevap bekleniyor.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Sassuolo'da iki sezonda 44 maça 44 çıkan Kaan Ayhan, 1 gol attı.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

MARLON: Karadeniz devi, diğer aday Brezilyalı savunma oyuncusu Marlon'a yaptığı teklifi de revize etti.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 2 yıl kiralama ve sonrasında satın alma opsiyonu kapsayan yeni teklif sunuldu.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Başka talipleri olan Marlon'a da kararını bir an önce vermesi için menajeri ile haber yollandı.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

26 yaşındaki stoperin eşinin Türkiye'ye gelmek istemediği öne sürülüyor.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

26 yaşındaki Marlon, geçen yaz Sassuolo'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Shakhtar'da 22 maçta forma giydi; skor katkısı yapamadı.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

BARTRA: Kaan ve Marlon'da sonuç elde edilememesi halinde Trabzonspor, Bartra'ya imza attıracak.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Real Betis ile bir yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncu için yönetim, bir menajere yetki verdi.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

1.84 boyundaki İspanyol savunmacı hem sağ hem sol stoper olarak oynuyor.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Sağ bek ve ön liberoda da görev alabiliyor. Bartra dışında birkaç ismin daha listede.

Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Barcelona altyapısında yetişen Bartra, Katalan ekibinin yanı sıra Dortmund ve Betis'te forma giydi. 300 maçta 18 gol+13 asistlik performans sergiledi.

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