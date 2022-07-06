Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var

Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği altı mevkinin beşine takviye yaptıklarını, bir tane de stoper alacaklarını açıkladı. Ağaoğlu, "Şu anda stoper bölgesi için 3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği altı mevkinin beşine takviye yaptıklarını, bir tane de stoper alacaklarını açıkladı. Ağaoğlu, "Şu anda stoper bölgesi için 3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor.
Kadronuzda bulunduracağınız maksimum yabancı sayısı 14. Şu anda bizim bir yabancı oyuncu transfer etme hakkımız var.
Onun için sol tarafa şu oyuncu, sağ tarafa şu oyuncu, forvete de bir oyuncu, orta sahaya da iki oyuncu almıyoruz. Yok böyle bir şey. Sadece stoper için 3 adayla görüşmelerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.
İLK 11'DEN NWAKAEME GİTTİ
Trezeguet ile sözleşme imzaladığını da hatırlatan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Hayırlı uğurlu olsun. Zaten mevcut ilk 11'imizden sadece Nwakaeme'nin ayrıldığını biliyorsunuz. Onun boşluğunu doldurduk. Kiralık olarak sol bek Puchacz vardı ve yerine Eren geldi.
Sağ beke Larsen'i aldık, orta sahaya Doğucan'ı renklerimize kattık. Geçen sene kadromuza kattığımız genç alternatif oyuncularımız var ve sol kanada da Trezeguet transferini yaptık.
Sağ stoper mevkisi için yapılacak olan bir transferimiz var. Bunu bu şekilde anlatmamdaki gaye sizlerin işini kolaylaştırmak" dedi.
KAAN AYHAN: Bordo-mavili yönetim, uzun zamandır gündemde olan Kaan Ayhan için yeni bir hamle yaptı.
Sassuolo kulübünü bir türlü ikna edemeyen Karadeniz devinin kurmayları, son rakam olarak uzun vadeli ödeme ve bonuslar içerecek şekilde 4.5 milyon euro önerdi.
Milli oyuncudan da tavrını net bir şekilde ortaya koyması istendi...
Artık 27 yaşındaki savunmacı için cevap bekleniyor.
Sassuolo'da iki sezonda 44 maça 44 çıkan Kaan Ayhan, 1 gol attı.
MARLON: Karadeniz devi, diğer aday Brezilyalı savunma oyuncusu Marlon'a yaptığı teklifi de revize etti.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 2 yıl kiralama ve sonrasında satın alma opsiyonu kapsayan yeni teklif sunuldu.
Başka talipleri olan Marlon'a da kararını bir an önce vermesi için menajeri ile haber yollandı.
26 yaşındaki stoperin eşinin Türkiye'ye gelmek istemediği öne sürülüyor.
26 yaşındaki Marlon, geçen yaz Sassuolo'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Shakhtar'da 22 maçta forma giydi; skor katkısı yapamadı.
BARTRA: Kaan ve Marlon'da sonuç elde edilememesi halinde Trabzonspor, Bartra'ya imza attıracak.
Real Betis ile bir yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncu için yönetim, bir menajere yetki verdi.
1.84 boyundaki İspanyol savunmacı hem sağ hem sol stoper olarak oynuyor.
Sağ bek ve ön liberoda da görev alabiliyor. Bartra dışında birkaç ismin daha listede.
Barcelona altyapısında yetişen Bartra, Katalan ekibinin yanı sıra Dortmund ve Betis'te forma giydi. 300 maçta 18 gol+13 asistlik performans sergiledi.