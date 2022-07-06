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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerde bir yandan da yıldız isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Abdülkadir Ömür ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 08:27
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

Teknik direktörlüğe Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'u getiren Marsilya, Abdülkadir Ömür için yeniden devreye girdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

Hırvat hocanın 23 yaşındaki orta sahayı yakından takip ettiği ve kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

TRABZONSPOR TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Trabzonspor'un 12 milyon euroluk teklife (210 milyon TL) sıcak baktığı öğrenilirken, teklifin resmiyete dökülmesi durumunda imzaların atılması bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

Öyle ki Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir için geçmişte gelen 23 milyon euroluk teklifi kabul etmediği için pişman olduğunu açıklamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

AĞAOĞLU'NUN ABDÜLKADİR ÖMÜR PİŞMANLIĞI

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Abdülkadir Ömür ile alakalı bir teklif gelmişti, reddettiğim için pişmanım.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

Yusuf Yazıcı'yı sattıktan 3 gün sonra Manchester City'den Abdülkadir'e 23 Milyon euroluk bir teklif geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

Göndermek istemedim. Pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

Ahmet Ağaoğlu'nun bu açıklaması sonrası Marsilya teklifinin kabul edilmesi ve sonraki satıştan pay maddesinin eklenmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI

Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz hafta Akşam'a yaptığı açıklamada, "Abdülkadir 18 yaşından beri Avrupa takımları tarafından takip edilen bir oyuncu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

Fransa'dan, İspanya'dan, Almanya'dan ilgi var. 2 yıldır yurt dışıyla ilgili sıcağız.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

Abdülkadir de yurt dışında kariyerine devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

%100 hedef yurtdışı." ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

ŞAMPİYONLUKTA MÜTHİŞ KATKI

Abdullah Avcı yönetiminde kendini bulan ve müthiş bir çıkış yakalayan Abdülkadir Ömür, kariyerinin en skorer sezonunu yaşamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Abdülkadir Ömür piyangosu!

1999 doğumlu orta saha çıktığı 33 Süper Lig maçında 7 gol 4 asistlik performans sergileyerek kilit maçlarda skoru takımı lehine çevirmeyi başarmıştı.

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