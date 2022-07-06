TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transferde gaza bastı.
Bordo-mavililer, eksik mevkilere takviyeler yapmaya devam ediyor.
Son olarak Mısırlı futbolcu Trezeguet'yi renklerine bağlayan Fırtına'da gündem bu kez kale...
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transferde gaza bastı.
Bordo-mavililer, eksik mevkilere takviyeler yapmaya devam ediyor.
Son olarak Mısırlı futbolcu Trezeguet'yi renklerine bağlayan Fırtına'da gündem bu kez kale...
Yedek kaleciler Arda Akbulut'un Bandırmaspor'a kiralanması, Erce Kardeşler'in de ayrılmaya hazırlanması nedeniyle kaleci arayışı devam ediyor.
Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Bordo-mavililer Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin ile ilgileniyor.
Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için yeşil-mavililerle masaya oturulacak.
Tarık Çetin'le Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade ediliyor.
TARIK ÇETİN KİMDİR?
8 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı.
Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giydi.
2019 yılında ise Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.
1.93 boyundaki genç kaleci, sağ ayağını kullanıyor.
Tarık Çetin'in güncel piyasa değeri 325 bin euro...