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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Fırtına son olarak Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin'i gündemine aldı. Genç kaleciyle Fenerbahçe de ilgileniyor. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:17
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transferde gaza bastı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

Bordo-mavililer, eksik mevkilere takviyeler yapmaya devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

Son olarak Mısırlı futbolcu Trezeguet'yi renklerine bağlayan Fırtına'da gündem bu kez kale...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

Yedek kaleciler Arda Akbulut'un Bandırmaspor'a kiralanması, Erce Kardeşler'in de ayrılmaya hazırlanması nedeniyle kaleci arayışı devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

Bordo-mavililer Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için yeşil-mavililerle masaya oturulacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

Tarık Çetin'le Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade ediliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

TARIK ÇETİN KİMDİR?

8 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem kaleci takviyesi! Tarık Çetin listede

2019 yılında ise Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.

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