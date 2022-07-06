Fırtına sıkı çalışıyor

Yeni sezona Slovenya'da hazırlanan Fırtına, dün iki idman yaptı. Sabah salonda çalışan futbolcular, akşam sahaya çıktı. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda ilk olarak dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman geniş alan oyunları ile sona erdi.
Yeni sezona Slovenya'da hazırlanan Fırtına, dün iki idman yaptı. Sabah salonda çalışan futbolcular, akşam sahaya çıktı. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda ilk olarak dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman geniş alan oyunları ile sona erdi.