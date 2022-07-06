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FIBA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın yapılacak

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu kura çekimi yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Pınar Karşıyaka 2, Galatasaray Nef ve Darüşşafaka 3, Bahçeşehir Koleji ise 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:31
FIBA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın yapılacak

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezon kura çekimine doğrudan katılacak 28 takımın yer aldığı torbalar, Şampiyonlar Ligi kulüp ve ülke sıralamaları doğrultusunda belirlendi.

Turnuvada mücadele edecek Türk kulüplerinden Pınar Karşıyaka 2, Galatasaray Nef ve Darüşşafaka 3, Bahçeşehir Koleji ise 4. torbadan kura çekimine katılacak. Gruplara kalabilmek için mücadele eden TOFAŞ ise, elemelerin kura çekiminde 1. torbada yer alacak.

Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'ndeki kura töreni TSİ 12.00'de başlayacak.

Gelecek sezonun eleme maçları 21 Eylül'de, grup karşılaşmaları ise 4 Ekim'de başlayacak.

32 takımın mücadele edeceği organizasyonda, dörderli 8 gruba dağıtılacak kulüplerden normal sezonu ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

Dörderli 4 grupta oynanacak son 16 turunu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşan ekipler, mayıs ayında yapılması planlanan dörtlü finale katılacak.

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