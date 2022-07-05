Trabzonspor'un yeni yıldızı Trezeguet: Birçok kupa alacağız

Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, beşinci imzayı Trezeguet'ye attırdı. İstanbul'da 3+1 yıllık imza atan 27 yaşındaki Mısırlı kanat şunları söyledi: "Çok mutluyum. Çünkü çok büyük bir takıma katıldığımın farkındayım. Harika bir başkanımız, hocamız ve taraftarlarımız var. Şampiyon bir takıma geldiğimi ve buradaki beklentileri biliyorum. Ben de burada olacağım 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz. Takıma her zaman en iyisini vermem gerektiğinin farkındayım. Ben de performansımla taraftarlarımızı her zaman mutlu etmeye çalışacak bir oyuncuyum. Umarım bu yıllarda da şampiyonlukları beraber kutlayacağız. Kendi ülkem ve belki de Ortadoğu'nun en büyük takımı El Ahly'den geliyorum."

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK

"Bir büyük takımda beklentilerin neler olduğunun, orada neler yapmam gerektiğinin farkındayım. Taraftarlarımızla buluşmak ve takıma yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum. Bu formayı hak ettiği yere her zaman taşıyabilmeyi umuyorum. Buradaki herkes en iyisini hak ediyor. Umuyorum ben de burada olduğum süreç boyunca her zaman bu formayı en iyi şekilde temsil edeceğim." İmza törenine katılan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Camiamızın sabırsızlıkla beklediği Trezeguet transferini bitirdik. Biraz uzun sürdü. Ancak hem Aston Villa hem de oyuncumuz gereken fedakarlıkları gösterdiler. Takımımıza önemli güç katacağına inanıyoruz. Bizimle 4 yıllık süreçte başarılı sezonlar geçirecektir. Buna eminiz.

SADECE 61 FORMA SATTI

Başkan Ağaoğlu, Trezegue'ye 61 forma satarak şunları söyledi: "Çok uzun süren bir pazarlık yaptık kendisiyle. Sonunda dayanamadı ve yıllık 100 bin euro, 4 senede 400 bin euro'luk indirim talebimi kabul etti. Bunun için 61 forma yeter. Asbaşkanımız Ertuğrul Doğan beye çok teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte çalıştık. Hayırlı olsun."

BEŞİNCİ TAKVİYE

İlk olarak kiralık forma giyen Denswil'le anlaşmaya varan ve Hollandalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, devamında Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolatlı'yı renklerine bağladı. Sağ bek bölgesine de Danimarka Milli Takımı'nın yıldızı Larsen alındı. Fırtına, 5. transferini Trezeguet ile yaptı.

Hat sanatıyla

KULÜP Trezeguet'in imza videosunu da yayınladı. Hazırlanan görselde bir hat sanatçısı Trezeguet'in ismini kağıda yazdıktan sonra Mısırlı oyuncu ekranda gözüküyor ve "İmza tamam, merhaba Trabzonspor, merhaba şampiyon takım taraftarı" sözlerini sarf etti. Daha sonra ise Trezeguet, kendisiyle özdeşleyen gol sevincini yaptı ve 88 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

Tatilini yarıda kesti

MILLI takımda bulunduğu için Trezeguet'nin 9 Temmuz'a kadar izin hakkı bulunuyordu. Ancak Mısırlı kanat, bordomavili takıma imza attıktan sonra yarın Slovenya'ya giderek bordo-mavili takımın kampına katılacak. 5 günlük izinden fedakarlık yapan Trezeguet takdirle karşılandı.

Yıllık 1.550 bin euro

4 YILLIK imza atan 27 yaşındaki kanat oyuncusuna her sezon için 1 milyon 550 bin euro garanti ücret ödenecek. Aston Villa kulübüne 4 milyon euro, 4 taksitle ödenecek. Her yıl bir taksit verilecek. Menajerine de futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Trezeguet'ye ödenecek yıllık ücretin yüzde 5'i kadar ödeme yapılacak.

AĞAOĞLU '39' DEDİ

Bordo-mavili kulübün transfer ettiği 163 yabancı futbolcunun çoğu ise Brezilya'dan oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 548 günlük döneminde bordo- mavililer, Trezeguet ile birlikte 39 yabancı oyuncu transferini yaptı.

163. YABANCI OLDU

Karadeniz devi ile dört senelik anlaşmaya varan Mısırlı oyuncu Trezeguet, bordo-mavililerin 163. yabancı transferi oldu. Trabzonspor 55 yıllık tarihine bugüne kadar 54 ülkeden 163 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı.

MISIR'DAN 3. OYUNCU

Trezeguet, bordomavili takımın Mısır'dan renklerine bağladığı üçüncü oyuncu oyuncu oldu. Karadeniz devi, daha önce Moawad ve Abdelaziz gibi isimleri transfer etmişti.

İKI KANATTA DA OYNUYOR

Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.

KASIMPAŞA'DA COŞMUŞTU

Kulüp kariyerinde toplamda 275 maça çıkan Trezeguet, 55 kez fileleri sarsmayı başardı, 42 de asist yaptı. Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 gol atmış ve 18 de asistle şov yapmıştı.