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Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un teklifte bulunduğu ve Beşiktaş ile sözleşmesin yenilemeyen Güven Yalçın'a talip var. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Güven Yalçın'ı Genoa istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 11:28
Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Bayer Leverkusen altyapısından yetişen 23 yaşındaki Güven Yalçın, 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Siyah beyazlılar ile yaptı kontrat uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan genç oyuncu 30 Haziran tarihi itibarıyla serbet kaldı.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

İTALYA'DAN SÜRPRİZ TEKLİF
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Güven Yalçın, son şampiyon Trabzonspor'un radarına girmişti.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Yıldız futbolcu için daha önce forma giydiği İtalya'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Serie B'ye düşen Genoa, Güven Yalçın'a teklif yaptı.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Schira'nın haberine göre Genoa, 2025 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme teklif etti.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Sözleşmede ayrıca 1 yıl opsiyon da bulunacak.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Haberin detaylarında ise Genoa'nın haricinde Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un da 23 yaşındaki milli futbolcu Güven Yalçın'a teklifte bulunduğunun altı çizildi.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Güven Yalçın siyah beyazlı formayla toplamda 101 maça çıktı.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Güven, 20 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Genç golcü geçtiğimiz sezon 33 maçta sahaya çıkarken 6 gol ve 3 asist kaydetti.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Güven 3 kez de A Milli Takım formasını tertletti.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

GÜVEN YALÇIN KİMDİR?
18 Ocak 1999'da Düsseldorf'ta dünyaya gelen Güven Yalçın, forvet pozisyonunda görev alıyor.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

1.84 boyundaki Güven, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Genç oyuncu tercih edilmesi halinde sağ ve sol kanatlarda da görev alabiliyor.

Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Kariyerine Benrath Altyapısında başlayan Güven daha sonra Leverkusen Altyapısında devam etti. Ardından Beşiktaş'a transfer olan Güven bir dönem Lecce'ye de kiralanmıştı.

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