Trabzonspor'un istediği Güven Yalçın'a Genoa'dan transfer teklifi geldi!

Bayer Leverkusen altyapısından yetişen 23 yaşındaki Güven Yalçın, 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Bayer Leverkusen altyapısından yetişen 23 yaşındaki Güven Yalçın, 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Siyah beyazlılar ile yaptı kontrat uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan genç oyuncu 30 Haziran tarihi itibarıyla serbet kaldı.
İTALYA'DAN SÜRPRİZ TEKLİF
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Güven Yalçın, son şampiyon Trabzonspor'un radarına girmişti.
Yıldız futbolcu için daha önce forma giydiği İtalya'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Serie B'ye düşen Genoa, Güven Yalçın'a teklif yaptı.
Schira'nın haberine göre Genoa, 2025 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme teklif etti.
Sözleşmede ayrıca 1 yıl opsiyon da bulunacak.
Haberin detaylarında ise Genoa'nın haricinde Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un da 23 yaşındaki milli futbolcu Güven Yalçın'a teklifte bulunduğunun altı çizildi.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Güven Yalçın siyah beyazlı formayla toplamda 101 maça çıktı.
Güven, 20 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Genç golcü geçtiğimiz sezon 33 maçta sahaya çıkarken 6 gol ve 3 asist kaydetti.
Güven 3 kez de A Milli Takım formasını tertletti.
GÜVEN YALÇIN KİMDİR?
18 Ocak 1999'da Düsseldorf'ta dünyaya gelen Güven Yalçın, forvet pozisyonunda görev alıyor.
1.84 boyundaki Güven, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Genç oyuncu tercih edilmesi halinde sağ ve sol kanatlarda da görev alabiliyor.
Kariyerine Benrath Altyapısında başlayan Güven daha sonra Leverkusen Altyapısında devam etti. Ardından Beşiktaş'a transfer olan Güven bir dönem Lecce'ye de kiralanmıştı.