TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

"1 SAĞ STOPER TRANSFERİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Avcı, "Şu anda transferde bir sağ stoperi kadroya katma düşüncemiz var. Daha sonra ilerleyen günlerdeki duruma göre karar vereceğiz." dedi.