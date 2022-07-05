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TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezon da şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan Trabzonspor'da iddialı bir kadro kurmak için kollar sıvandı. Slovenya kampında hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı transferle ilgili net konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, transfer yapmak istedikleri mevkiyi açıkladı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 23:51
TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 14 günlük 1. etap yurt dışı kampı çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki sahada basına açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Futbolcular, 6 dakikalık yürüme mesafesindeki sahada toplandıktan sonra günün ikinci çalışmasını yaptı.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularla antrenman öncesi kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Antrenmana kampta yer alan oyunculardan sakatlığı bulunan Serkan Asan katılmadı.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Stefano Denswil ise takımdan ayrı koşu yaptı.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Serin havada gerçekleşen antrenmanın son bölümünde hafif yağmur yağdı.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

20 FUTBOLCU KADRODA YER ALIYOR
Trabzonspor'un açıklanan 29 futbolculuk kamp kadrosundan şu ana dek 20 oyuncu kampa katıldı.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Bordo-mavililerde milli oyuncular Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz 7 Temmuz'da kampa gelecek.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Jean Evrard Kouassi, Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis ise 9 Temmuz'da katılım sağlayacak.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'un 11 Temmuz'da kampa dahil olacağı ifade edildi.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla sohbet etti.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Avcı, yeni sezonun herkese hayırlı olması dileğinde bulunduktan sonra, kamp yapılan tesiste şartların iyi olduğunu ve beğendiğini belirtti.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

"1 SAĞ STOPER TRANSFERİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Avcı, "Şu anda transferde bir sağ stoperi kadroya katma düşüncemiz var. Daha sonra ilerleyen günlerdeki duruma göre karar vereceğiz." dedi.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer

Avcı, basın mensuplarının '30 Temmuz'da İstanbul'da Süper Kupa karşılaşması oynayacaksınız. İlk hafta da İstanbulspor deplasmanı var. Takım İstanbul'da kalabilir mi?' şeklindeki sözü üzerine, esprili şekilde, "Kupayı alıp şehre dönmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

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