Kafilede 29 futbolcu yer aldı

Karadeniz devinin yurt dışı kamp kadrosunda toplam 29 oyuncu var: "Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Kouassi, Ahmetcan Kaplan, Cornelius, Kağan Moradaoğlu, Hakan Yeşil, Hakan Aydın, Faruk Can Genç, Behlül Aydın, Taha Altıkardeş, Serkan Asan, Kerem Şen, Hüseyin Türkmen, Hugo, Berat Özdemir, Hamsik, Denswil, Emrehan Gedikli, Djaniny, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür ve Visca."

GENÇLERE YENİ ŞANS

Avcı'nın kamp kadrosuna aldığı 20 yaşındaki ön libero Hakan Yeşil, 21 yaşındaki 10 numara Behlül Aydın ve 22 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç bu kez kalıcı olmak istiyor. 3 oyuncu geçtiğimiz sezonu farklı takımlarda kiralık geçirdi.

2 HAZIRLIK MAÇI

Fırtına, 14 gün sürecek Slovenya kampında 2 hazırlık karşılaşması oynayacak. Bordo-mavililer, ilk maçını 14 Temmuz'da Macaristan ekibi MTK Budapeşte ile oynadıktan sonra 16 Temmuz'da Çekya'nın Slovacko takımı ile karşılaşacak.