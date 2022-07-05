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Gervinho yolcu

Trezeguet ile Fırtına'nın kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. Koita, Flavio, Diabate ve Trondsen gidecek. Ayrıca kamp kadrosuna alınmayan Gervinho ile de yollar ayrılabilir. Yönetim, 35 yaşındaki sol kanadın menajeri ile bir araya gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
Gervinho yolcu
Trezeguet ile Fırtına'nın kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. Koita, Flavio, Diabate ve Trondsen gidecek. Ayrıca kamp kadrosuna alınmayan Gervinho ile de yollar ayrılabilir. Yönetim, 35 yaşındaki sol kanadın menajeri ile bir araya gelecek.
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