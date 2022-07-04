Trabzonspor'un Slovenya kampı başlıyor

SONRAKİ DURAK AVUSTURYA

Slovenya kampının ardından futbolculara 3 gün izin verilecek. Sonrasında Avusturya'da 20-29 Temmuz tarihlerinde 2. etap kamp olacak. Takım, Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

4 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya'da yapacağı kampta 4 hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmalar 14, 16, 22 ve 25 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Rakiplerle büyük ölçüde anlaşıldı. Takımların isimleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.



ENİS'E AVRUPA İLGİSİ

Altınordu'dan transfer edilen Enis Destan için KVC Westerlo ve FC Zürich devreye girdi. Kiraya gönderilmesi kararı alınan genç forvetin de Avrupa'ya transferine sıcak baktığı öğrenildi. Süper Lig ekiplerinin de radarında olan Destan'ın yeni rotası önümüzdeki günlerde belli olacak.



VURAL'DAN ZİYARET

Yılmaz Vural, Artvin'in Borçka ilçesinde Trabzonspor Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Futbol okulu oyuncuları ile sohbet edip, nasihatlerde bulunan deneyimli teknik adam, "Dağlık bir alanda okul faaliyetini göstermek gençlik adına güzel bir şans olmuş. 17-18 milyona yakın ilk okul+lise çağında gencimiz var. Bu çocuklarımız iyi eğitilirse daha çok oyuncular çıkacak diye düşünüyorum" dedi.