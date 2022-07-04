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Trabzonspor'un Slovenya kampı başlıyor

Bordo-mavililer yurt dışı kampı için bugün Slovenya'ya gidecek. 27 Haziran'da toplanan ve 1 Temmuz'a kadar az sayıda oyuncuyla yeni sezon hazırlıklarına start veren Fırtına, 17 Temmuz'a kadar çalışmalarını Kranj kentinde sürdürecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'un Slovenya kampı başlıyor

SONRAKİ DURAK AVUSTURYA

Slovenya kampının ardından futbolculara 3 gün izin verilecek. Sonrasında Avusturya'da 20-29 Temmuz tarihlerinde 2. etap kamp olacak. Takım, Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

4 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya'da yapacağı kampta 4 hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmalar 14, 16, 22 ve 25 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Rakiplerle büyük ölçüde anlaşıldı. Takımların isimleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.


ENİS'E AVRUPA İLGİSİ
Altınordu'dan transfer edilen Enis Destan için KVC Westerlo ve FC Zürich devreye girdi. Kiraya gönderilmesi kararı alınan genç forvetin de Avrupa'ya transferine sıcak baktığı öğrenildi. Süper Lig ekiplerinin de radarında olan Destan'ın yeni rotası önümüzdeki günlerde belli olacak.

VURAL'DAN ZİYARET
Yılmaz Vural, Artvin'in Borçka ilçesinde Trabzonspor Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Futbol okulu oyuncuları ile sohbet edip, nasihatlerde bulunan deneyimli teknik adam, "Dağlık bir alanda okul faaliyetini göstermek gençlik adına güzel bir şans olmuş. 17-18 milyona yakın ilk okul+lise çağında gencimiz var. Bu çocuklarımız iyi eğitilirse daha çok oyuncular çıkacak diye düşünüyorum" dedi.

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