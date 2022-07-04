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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, fikstür çekimini değerlendirdi. İstanbulspor mücadelesinin ligin ilk haftasında, Play-Off öncesinde önemli bir sınav olacağını söyleyen Ağaoğlu, transferde de yalnızca 1 oyuncu daha alacaklarını söyledi. İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 22:09
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilirken, kura çekiminin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

2022-2023 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, "Bütün liglerimizde mücadele eden takımlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah mücadele seviyesini yüksek olduğu, futbolun marka değerine değer katacak bir sezonu yaşarız hep birlikte.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Bütün futbolcularımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum. Sakatlıktan uzak, performanslarının üst düzeyde olacağı bir sezon olsun. İlk maçımızı deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağız. Ligin yeni takımı ama ligin en köklü takımlarından birisi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Süper Lig'deki ilk maçlarını bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor ile oynayacaklar.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Öyle ümit ediyorum ki bizim açımızdan da baktığımız zaman iyi bir maç olacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Avrupa Kupaları için yapacak olduğumuz hazırlık maçlarının ardından kendimizi çok daha iyi test edebileceğimiz, mücadele seviyesinin yüksek olacağı bir maç olacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor açısından, Play-Off maçları öncesinde kendimizi test edeceğimiz en ciddi sınavımız" açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

"STOPER BÖLGESİNE 1 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Transfer konusunda da konuşan Ağaoğlu, "iki hafta önce de ifade ettim, hocamızın talepleri doğrultusunda istediği 6 mevki için transfer çalışmalarını sürdürdük ve 5 mevkiye transfer yaptık.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Sadece şu anda stoper bölgesi için 3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hocamızın ilk planda bizden talepleri bu doğrultudaydı. Kamuoyunda çokça isim geçiyor. Farklı isimler de geçiyor. Farklı mevkiler de geçiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Ama herkesin işini şöyle kolaylaştıralım. Kadronuzda bulunduracağınız maksimum yabancı sayısı 14. Bunu yukarıdan aşağıya saydığımız zaman ayrılacak olan yabancı futbolcularımızı da göz önünde bulundurduğumuzda kadroya sadece ve sadece 1 yabancı oyuncu dahil edebileceğiz.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Genç oyuncu olarak 3-4 oyuncu katma şansımız var. Federasyonun yayınlamış olduğu son transfer talimatı uyarınca. Özet olarak şunu söyleyeyim. Şu anda bizim bir yabancı oyuncu transfer etme hakkımız var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Onun için sol tarafa şu oyuncu, sağ tarafa şu oyuncu, forvete de bir oyuncu, orta sahaya da iki oyuncu almıyoruz. Yok böyle bir şey. Sadece bir mevkide 3 adayla görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

"İLK 11'İMİZDEN SADECE 1 İSİM GİTTİ"

Trezeguet ile sözleşme imzaladığını da hatırlatan Ahmet Ağaoğlu, "Sözleşmesini bugün imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten mevcut ilk 11'imizden sadece Nwakaeme'nin ayrıldığını biliyorsunuz.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Onun yerine kiralık olarak Puchacz vardı ve yerine Eren geldi. Sağ beke Larsen'i aldık, orta sahaya Doğucan'ı aldık.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!

Geçen sene kadromuza kattığımız genç alternatif oyuncularımız var ve sol kanada da bugün Trezeguet transferini yaptık. Sağ stoper mevkisi için yapılacak olan bir transferimiz var. Bunu bu şekilde anlatmamdaki gaye sizlerin işini kolaylaştırmak" diyerek sözlerini tamamladı.

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