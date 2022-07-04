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Fırtına'da ayrılık zamanı

Trezeguet’nin transferi ile yabancı oyuncu sayısı 17’ye yükseldi kadroda düşünülmeyenlerin yollanması için çalışmalar hızlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Fırtına'da ayrılık zamanı

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Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sınırı fazlasıyla aşıldı. Hali hazırda sözleşmesi bulunan Bruno Peres, Denswil, Hugo, Gervinho, Bakasetas, Siopis, Hamsik, Visca, Kouassi, Cornelius, Djaniny, Flavio, Diabate, Koita ve Trondsen ile birlikte yeni transferler Larsen ve Trezeguet'in katılımıyla takımdaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi... En az iki-üç transfer daha planlayan yönetim, yeni yabancı oyuncu transferlerinin önünü açabilmek için fazlalıkları gönderme çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda takımda düşünülmeyen Trondsen, Koita, Flavio ve Diabate'nin menajerlerine takım bulmaları konusundaki tebliğ tekrarlanırken, gereken tüm kolaylığın sağlanacağı iletildi.
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