Fırtına'da ayrılık zamanı

Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sınırı fazlasıyla aşıldı. Hali hazırda sözleşmesi bulunan Bruno Peres, Denswil, Hugo, Gervinho, Bakasetas, Siopis, Hamsik, Visca, Kouassi, Cornelius, Djaniny, Flavio, Diabate, Koita ve Trondsen ile birlikte yeni transferler Larsen ve Trezeguet'in katılımıyla takımdaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi... En az iki-üç transfer daha planlayan yönetim, yeni yabancı oyuncu transferlerinin önünü açabilmek için fazlalıkları gönderme çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda takımda düşünülmeyen Trondsen, Koita, Flavio ve Diabate'nin menajerlerine takım bulmaları konusundaki tebliğ tekrarlanırken, gereken tüm kolaylığın sağlanacağı iletildi.