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Trabzonspor 2022-23 sezonu formalarını tanıttı!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-23 sezonu formalarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o paylaşım...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 16:29
Trabzonspor 2022-23 sezonu formalarını tanıttı!

Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların görselini yayımladı.

Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı" denildi.

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