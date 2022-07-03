Trabzonspor 2022-23 sezonu formalarını tanıttı!

Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların görselini yayımladı.
Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı" denildi.
Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. ❤️💪💙— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 3, 2022
Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı. ⏳https://t.co/fxWwguW5vM pic.twitter.com/UFiEvNfqqJ