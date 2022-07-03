Kamera ile takip

Avcı'nın en büyük yardımcısı kamera sistemi. Antrenmanlar kameralarla takibe alınıyor. Tutulan kayıtlarla futbolcuların eksik yönlerini tespit ediliyor. Ekibiyle analizleri yapan Avcı, verileri oyuncularıyla paylaşıp isteklerini sıralıyor. Daha etkin ve verimli gelişim sağlanıyor.
Avcı'nın en büyük yardımcısı kamera sistemi. Antrenmanlar kameralarla takibe alınıyor. Tutulan kayıtlarla futbolcuların eksik yönlerini tespit ediliyor. Ekibiyle analizleri yapan Avcı, verileri oyuncularıyla paylaşıp isteklerini sıralıyor. Daha etkin ve verimli gelişim sağlanıyor.