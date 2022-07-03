Fırtına 3 koldan

Trabzonspor'da sağ stoper için düşünülen Kaan Ayhan ve forvet hattına istenen Güven Yalçın ile Haji Wright için görüşmeler devam ediyor... Yönetim, üç isim için pazarlıkları son aşamaya getirdi. Kaan için Sassuolo'yu ikna etmeye çalışan Fırtına, bonservis teklifini 4 milyon euro'ya kadar çıkarmıştı. Milli futbolcu için İtalyan ekibi Monza'nın da devreye girdiği bu yüzden sürecin uzadığı öğrenildi... Forvet bölgesi için gündemde olan Güven Yalçın ise yüksek maaş beklentisinden vazgeçirilmeye çalışılıyor. 23 yaşındaki eski Beşiktaşlı oyuncu önerilen rakama razı edilirse imzalar atılacak... Diğer aday ABD'li Haji Wright'la da temaslar sürüyor. 24 yaşındaki santrforun kulübü SönderjyskE'nin bonservis talebinin aşağı çekilmesi için uğraşılıyor. İki golcüden anlaşma sağlanan kadroya dahil edilecek.

Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de geçen sezon 6 gol+3 asist üretti... Wright kiralık oynadığı Antalyaspor'da 15 gol kaydetti. Kaan ise Sassuolo'da 24 maça çıkıp, 1 gol attı.