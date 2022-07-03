Busenaz gururu

Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Sürmeneli, kadınlar boks 66 kiloda bir altın madalya daha kazandı. Başarılarına bir yenisini ekleyen Sürmeneli Trabzonspor'u ve Trabzonlular'ı gururlandırdı. Yönetim, Sürmeneli'yi tebrik etti.
Trabzonspor'unsporcusuBusenazSürmeneli,Türkiye'ningururuolmayadevam ediyor.19. AkdenizOyunları'ndamücadeleeden Sürmeneli,kadınlar boks66 kiloda bir altınmadalya daha kazandı.Başarılarınabir yenisini ekleyenSürmeneliTrabzonspor'u veTrabzonlular'ı gururlandırdı.Yönetim,Sürmeneli'yitebrik etti.