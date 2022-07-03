Haberler Trabzonspor Busenaz gururu

Busenaz gururu

Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Sürmeneli, kadınlar boks 66 kiloda bir altın madalya daha kazandı. Başarılarına bir yenisini ekleyen Sürmeneli Trabzonspor'u ve Trabzonlular'ı gururlandırdı. Yönetim, Sürmeneli'yi tebrik etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Busenaz gururu
Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Sürmeneli, kadınlar boks 66 kiloda bir altın madalya daha kazandı. Başarılarına bir yenisini ekleyen Sürmeneli Trabzonspor'u ve Trabzonlular'ı gururlandırdı. Yönetim, Sürmeneli'yi tebrik etti.
DİĞER
Hande Soral ve İsmail Demirci oğulları Ali’yi de alıp tatile çıktı! İşte Hande Soral’ın oğluyla kumsal keyfi!
Tolga Karakaş'tan Emine Ün'e sessiz tehdit! Baldızı Mine Ün ile ilişiklisi olmadığını belirterek...
Fırtına'ya süper 10 numara!
Kartal'dan Cabral ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya süper 10 numara!
Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi!
DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kapılar kaçta kapanacak?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trezeguet İstanbul'a ayak bastı Trezeguet İstanbul'a ayak bastı 01:37
Bir günde 12 madalya Bir günde 12 madalya 01:34
Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! 01:26
Fenerbahçe hız kesmedi Fenerbahçe hız kesmedi 01:23
Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu 01:19
Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu 01:19
Daha Eski
Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! 01:04
Wimbledon'da Nadal 4. turda! Wimbledon'da Nadal 4. turda! 23:31
G.Saray Botheim'i sağlama alıyor! Hukuksal engel aşılırsa... G.Saray Botheim'i sağlama alıyor! Hukuksal engel aşılırsa... 23:31
Ersu Şaşma altın madalya kazandı! Ersu Şaşma altın madalya kazandı! 23:19
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 23:13
Milli atlet Yasemin Can altın madalyanın sahibi oldu Milli atlet Yasemin Can altın madalyanın sahibi oldu 23:13