Batuhan Boluspor’a

Batuhan Kör'e TFF 1. Lig takımlarından Boluspor talip oldu. Geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki santrfor, Trabzonspor'da hiç süre alamadı. Kırmızı-beyazlıların, anlaşma aşamasına geldiği Batuhan'ı 1 yıllığına kiralamak istediği bildirildi. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Batuhan Kör'e TFF 1. Lig takımlarından Boluspor talip oldu. Geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki santrfor, Trabzonspor'da hiç süre alamadı. Kırmızı-beyazlıların, anlaşma aşamasına geldiği Batuhan'ı 1 yıllığına kiralamak istediği bildirildi. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.