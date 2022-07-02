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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Defans bölgesine takviye yapacak olan bordo-mavililerin transfer listesinde birçok isim bulunuyor. O bölge için bir süredir Kaan Ayhan ile temaslarını sürdüren Fırtına'nın oyuncu için tekrardan teklif yaptığı öğrenildi. İşte yapılan teklifin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer zengin ve rotasyonlu bir kadro oluşturmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Fırtına, 2022-2023 sezonu içinde aynı parolayla çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Kadro yapılanması kapsamında hazırlıklar devam ederken Trabzonspor'da defans bölgesine takviye yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Sağ stoper için gündeminde yer alan Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra ile temaslar yoğun şekilde devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Marlon için Shakhtar ve oyuncuyla, Bartra için Betis ile bonservis pazarlığı yapan bordo-mavililer, Kaan Ayhan için de Sassuolo'ya bir teklif daha yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Trabzonspor, Çizme ekibine resmi olarak 4 milyon euro önerdi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Ancak İtalyanlar milli oyuncu için verilen bu bonservis miktarını yeterli bulmadı. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

1.85 boyundaki oyuncunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

27 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 Altyapısı'nda başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Kariyerine Serie A ekibinde devam eden Kaan Ayhan kulübüyle 44 maça çıkmıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Kaan Ayhan Sassuolo formasıyla takımına 1 gollük skor katkısı sağlamıştır.

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