TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Kaan Ayhan pazarlığı!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer zengin ve rotasyonlu bir kadro oluşturmak istiyor.
Kadro yapılanması kapsamında hazırlıklar devam ederken Trabzonspor'da defans bölgesine takviye yapılması bekleniyor.
Sağ stoper için gündeminde yer alan Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra ile temaslar yoğun şekilde devam ediyor.
Marlon için Shakhtar ve oyuncuyla, Bartra için Betis ile bonservis pazarlığı yapan bordo-mavililer, Kaan Ayhan için de Sassuolo'ya bir teklif daha yaptı.
Trabzonspor, Çizme ekibine resmi olarak 4 milyon euro önerdi.
Ancak İtalyanlar milli oyuncu için verilen bu bonservis miktarını yeterli bulmadı. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.
1.85 boyundaki oyuncunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
KAAN AYHAN KİMDİR?
Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur.
27 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelmiştir.
Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 Altyapısı'nda başlamıştır.
Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giymiştir.
Kariyerine Serie A ekibinde devam eden Kaan Ayhan kulübüyle 44 maça çıkmıştır.
Kaan Ayhan Sassuolo formasıyla takımına 1 gollük skor katkısı sağlamıştır.