TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Bordo-mavililerde kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Bordo-mavililerde kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, beşinci imzayı Trezeguet'ye attırdı.
Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat ve sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna katan Fırtına, Nwakaeme'nin yerini de Mısırlı futbolcuyla doldurdu.
Abdullah Avcı'nın isteği sonrasında ülkemizde Kasımpaşa ve Başakşehir formalarıyla tanıdığımız 1.79 boyundaki futbolcu için Aston Villa görüşmelerini sürdüren Fırtına, uzun süren pazarlıklar sonucunda İngiliz ekibi ile el sıkıştı.
NWAKAEME'NİN YERİ DOLDU
Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir formasını terletmişti.
Skor gücüyle fark yaratan 27 yaşındaki oyuncu artık bordo-mavili forma için mücadele edece.
Sağlık kontrollerinden geçecek olan Trezeguet, 3+1 yıllık imza atacak. Karadeniz devi, Aston Villa'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Tecrübeli futbolcuya bonuslarla 2.2 milyon euro ödenecek. Böylece 4 yıl forma giydikten sonra ayrılan Nwakaeme'nin de boşluğu doldurulmuş oldu.
Tecrübeli futbolcunun 4 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak kampa katılacağı ve takımla çalışmalara başlayacağı dile getirildi.
10 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Fırtına'nın ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Trezeguet'nin bordo- mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, bu hafta transferde ciddi aşama kaydedilmesi bekleniyor.
Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019'da 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olmuştu.
Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.
AVCI DEVREYE GİRDİ
Teknik direktör Abdullah Avcı da sürece dahil oldu. 27 yaşındaki sol kanat ile görüntülü konuşma gerçekleştiren tecrübeli hoca, gelecek sezonki planlarını anlattı.
Geçtiğimiz yıl hemen her transferde devreye giren ve yaptığı görüşmelerle oyuncuların ikna olmasında kilit rol oynayan Avcı, aynı politikayı izliyor.
BEŞİNCİ TAKVİYE
İlk olarak kiralık forma giyen Denswil'le anlaşmaya varan ve Hollandalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor yönetimi, devamında Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolatlı'yı renklerine bağladı.
Sağ bek bölgesine de Danimarka Milli Takımı'nın yıldızı Larsen alındı. Fırtına, 5. transferini Trezeguet ile yaptı.
KASIMPAŞA'DA COŞMUŞTU
Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı.
Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı.