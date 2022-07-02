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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürdürülüyor. Kadrosuna bu transfer döneminde 4 ismi kazandıran bordo-mavililerde belirsizliklerle süren Trezeguet transferi olumlu sonuçlandı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Bordo-mavililerde kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, beşinci imzayı Trezeguet'ye attırdı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat ve sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna katan Fırtına, Nwakaeme'nin yerini de Mısırlı futbolcuyla doldurdu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Abdullah Avcı'nın isteği sonrasında ülkemizde Kasımpaşa ve Başakşehir formalarıyla tanıdığımız 1.79 boyundaki futbolcu için Aston Villa görüşmelerini sürdüren Fırtına, uzun süren pazarlıklar sonucunda İngiliz ekibi ile el sıkıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

NWAKAEME'NİN YERİ DOLDU

Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir formasını terletmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Skor gücüyle fark yaratan 27 yaşındaki oyuncu artık bordo-mavili forma için mücadele edece.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Trezeguet, 3+1 yıllık imza atacak. Karadeniz devi, Aston Villa'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Tecrübeli futbolcuya bonuslarla 2.2 milyon euro ödenecek. Böylece 4 yıl forma giydikten sonra ayrılan Nwakaeme'nin de boşluğu doldurulmuş oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Tecrübeli futbolcunun 4 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak kampa katılacağı ve takımla çalışmalara başlayacağı dile getirildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

10 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Fırtına'nın ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Trezeguet'nin bordo- mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, bu hafta transferde ciddi aşama kaydedilmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019'da 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

AVCI DEVREYE GİRDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı da sürece dahil oldu. 27 yaşındaki sol kanat ile görüntülü konuşma gerçekleştiren tecrübeli hoca, gelecek sezonki planlarını anlattı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Geçtiğimiz yıl hemen her transferde devreye giren ve yaptığı görüşmelerle oyuncuların ikna olmasında kilit rol oynayan Avcı, aynı politikayı izliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

BEŞİNCİ TAKVİYE

İlk olarak kiralık forma giyen Denswil'le anlaşmaya varan ve Hollandalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor yönetimi, devamında Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolatlı'yı renklerine bağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

Sağ bek bölgesine de Danimarka Milli Takımı'nın yıldızı Larsen alındı. Fırtına, 5. transferini Trezeguet ile yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!

KASIMPAŞA'DA COŞMUŞTU

Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı.

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