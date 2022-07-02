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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Trezeguet'i KAP'a bildirmesi beklenen bordo-mavililer Kaan Ayhan transferinde de ısrarcı. Fırtına, 5 milyon Euro isteyen Sassuolo'ya yeni bir teklif sundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 17:53
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Trabzonspor sağ stoper transferlerini mutlaka Slovenya kampına yetiştirmek istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Bu bölge için listenin başında Kaan Ayhan bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo 5 milyon Euro'nun altına inmiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Trabzonspor'un ise Kaan Ayhan için ısrarı sürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Abdullah Avcı'nın kadrosuna görmek istediği milli futbolcu için yoğun mesai harcanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

MONZA DA DEVREDE

Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İtalya Serie A'ya yükselen Monza, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Trabzonspor, milli futbolcu için Sassuolo'ya 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Ancak İtalyanlar milli oyuncu için verilen bu bonservis miktarını yeterli bulmadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

TEKLİF YENİLENDİ

Fırtına'nın transfer listesinin başında yer alan Kaan Ayhan için Trabzonspor'un ısrarı bitmek bilmiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

İtalyan ekibi Sassuolo'nun 5 milyon Euro istediği Kaan Ayhan için teklif yenilendi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Bordo-mavili takım 4 milyon Euro'luk teklifini yeniledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Trabzonspor, milli futbolcu için İtalyan ekibine 4.5 milyon Euro önerdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Fırtına yıldız futbolcunun transferi için Sassuolo'nun kararını beklemeye geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

KAAN AYHAN'IN PERFORMANSI

Kulübü Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam eden 27 yaşındaki savunmacı bu sezon 24 maçta oynadı ve 1 kez de rakip fileleri havalandırdı.

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