TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Kaan Ayhan için teklifini yükseltti

Trabzonspor sağ stoper transferlerini mutlaka Slovenya kampına yetiştirmek istiyor.
Trabzonspor sağ stoper transferlerini mutlaka Slovenya kampına yetiştirmek istiyor.
Bu bölge için listenin başında Kaan Ayhan bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo 5 milyon Euro'nun altına inmiyor.
Trabzonspor'un ise Kaan Ayhan için ısrarı sürüyor.
Abdullah Avcı'nın kadrosuna görmek istediği milli futbolcu için yoğun mesai harcanıyor.
MONZA DA DEVREDE
Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İtalya Serie A'ya yükselen Monza, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyor.
Trabzonspor, milli futbolcu için Sassuolo'ya 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.
Ancak İtalyanlar milli oyuncu için verilen bu bonservis miktarını yeterli bulmadı.
Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.
TEKLİF YENİLENDİ
Fırtına'nın transfer listesinin başında yer alan Kaan Ayhan için Trabzonspor'un ısrarı bitmek bilmiyor.
İtalyan ekibi Sassuolo'nun 5 milyon Euro istediği Kaan Ayhan için teklif yenilendi.
Bordo-mavili takım 4 milyon Euro'luk teklifini yeniledi.
Trabzonspor, milli futbolcu için İtalyan ekibine 4.5 milyon Euro önerdi.
Fırtına yıldız futbolcunun transferi için Sassuolo'nun kararını beklemeye geçti.
KAAN AYHAN'IN PERFORMANSI
Kulübü Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam eden 27 yaşındaki savunmacı bu sezon 24 maçta oynadı ve 1 kez de rakip fileleri havalandırdı.