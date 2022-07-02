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Güven için sıkı pazarlık

Karadeniz devinde transfer hareketliliği devam ediyor. Wright ve Güven Yalçın ile aynı anda görüşen bordo mavililerin 2 forvetten birini alması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Güven için sıkı pazarlık
Fırtına, Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda birçok bölgeye takviye için transfer harekatını sürdürüyor. Trabzonspor'un şimdiki hedefi sağ stoper, forvet, orta saha, sağ bek ve kale bölgelerine takviye yapabilmek. Bu doğrultuda uzun zamandır çalışan Karadeniz devi, forvet hattı için temas halinde olduğu 24 yaşındaki Haji Wright ve 23 yaşındaki Güven Yalçın için görüşmelerini hızlandırdı. İki forvet ile de aynı anda görüşen Fırtına'nın maddi şartlara göre hareket edeceği ifade edildi. Bonservisi elinde olan Güven'in Trabzonspor'dan yüksek maaş beklentisi içerisinde olduğu ancak pazarlıklarla bu rakamın aşağı seviyeye düşürülmeye çalışıldığı ifade edildi. Wright için de kulübü Sönderjyske ile temaslar sürüyor.

150 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2018'de 150 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a gelen 23 yaşındaki oyuncu; siyah-beyazlı takımda 101 maça çıkıp, 20 gol + 7 asistlik performans sergiledi.

HER YERDE OYNUYOR

Santrforun dışında kanatlarda ve forvet arkasında da oynayabilen Güven Yalçın, sağ ayağını kullanıyor.
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