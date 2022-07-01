TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

ARABİSTAN'DAN TEKLİF YOK

Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce "Trezeguet'nin Türkiye'deki menajeri her gün fiyat artırıyor" demişti. Emile de "Arap kulüplerinden, Trabzonspor'dan çok daha iyi teklifler var" açıklaması ile işi yokuşa sürmüştü. Ancak şu ana kadar herhangi bir Arap takımının 27 yaşındaki oyuncuya talip olmadığı ortaya çıktı.