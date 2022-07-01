TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

Fırtına'da 4 yıllık Anthony Nwakaeme dönemi sona ermiş, sol kanada tartışılmayacak bir oyuncu takviyesi için harekete geçilmişti. Listenin ilk sıralarında Trezeguet yazılmıştı.
Fırtına'da 4 yıllık Anthony Nwakaeme dönemi sona ermiş, sol kanada tartışılmayacak bir oyuncu takviyesi için harekete geçilmişti. Listenin ilk sıralarında Trezeguet yazılmıştı.
Kasımpaşa'da gösterdiği performansla İngiltere Premier Lig'e giden ve Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir formasını terletmişti.
Skor gücüyle fark yaratan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Trezeguet'nin menajeri Christian Emile ile defalarca görüşme yapılmıştı.
2+1 YILLIK İMZA ATACAK
Tavan ücret politikasını uygulayan ve 1.5 milyon euro garanti maaş teklif eden Fırtına, bonuslarla rakamı 2 milyon euro'ya yükseltti. Mısırlı yıldız Trabzonspor'a 'Tamam' dedi. Daha önce "Önce oyuncuyla anlaşın" diyen Aston Villa kulübü ile masaya oturuldu.
Trezeguet'nin istekli tavrı nedeniyle İngilizler teklifi aceleyle değerlendirme kararı aldı. Yapılan pazarlıklarda tarafların 3 milyon euro'ya anlaştığı belirtildi.
Fırtına bu parayı 3 taksit halinde ödeyecek. Başarılı futbolcunun bordo- mavili kulüp ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması için geri sayıma geçildi.
10 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Fırtına'nın ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Trezeguet artık bordo-mavili formayı giymek için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019'da 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan tecrübeli futbolcu, Abdullah Avcı'nın en çok istediği isim oldu.
GERRARD ONU DÜŞÜNMEDİ
Premier Lig'i 14. sırada bitiren Aston Villa, kadroda önemli bir revizyona hazırlanıyor. İngiliz ekibinin teknik patronu Steven Gerrard daha güçlü bir takım kurmak isterken, devre arasında kiralık gönderdiği Trezeguet'yi önümüzdeki yıl da kadroda düşünmüyor.
ARABİSTAN'DAN TEKLİF YOK
Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce "Trezeguet'nin Türkiye'deki menajeri her gün fiyat artırıyor" demişti. Emile de "Arap kulüplerinden, Trabzonspor'dan çok daha iyi teklifler var" açıklaması ile işi yokuşa sürmüştü. Ancak şu ana kadar herhangi bir Arap takımının 27 yaşındaki oyuncuya talip olmadığı ortaya çıktı.
KASIMPAŞA'DA COŞMUŞTU
Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı. Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı.
AVCI, OYUNCU İLE GÖRÜŞTÜ
Abdullah Avcı da sürece dahil oldu. 27 yaşındaki sol kanat ile görüntülü konuşma gerçekleştiren tecrübeli hoca, gelecek sezonki planlarını anlattı. Geçtiğimiz yıl hemen her transferde devreye giren ve yaptığı görüşmelerle oyuncuların ikna olmasında kilit rol oynayan Avcı, aynı politikayı izliyor.
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.
YÜZDE 100 BAŞARILI OLUR
Trabzonspor'un bitirme aşamasına geldiği, Trezeguet için eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan açıklama geldi. Belözoğlu, "Trezeguet çok çalışkan ve çok özel bir oyuncu.
Bize ciddi katkıları oldu. Kalmasını isterdim ama ekonomik şartları uymadı. Hangi takıma giderse başarılı olacağına yüzde 100 eminim" dedi.