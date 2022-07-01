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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

Trabzonspor'da gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum yönünden zengin bir kadro oluşturmak isteyen bordo-mavililerde Trezeguet konusu netlik kazanıyor. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

Fırtına'da 4 yıllık Anthony Nwakaeme dönemi sona ermiş, sol kanada tartışılmayacak bir oyuncu takviyesi için harekete geçilmişti. Listenin ilk sıralarında Trezeguet yazılmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla İngiltere Premier Lig'e giden ve Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir formasını terletmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

Skor gücüyle fark yaratan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Trezeguet'nin menajeri Christian Emile ile defalarca görüşme yapılmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

2+1 YILLIK İMZA ATACAK

Tavan ücret politikasını uygulayan ve 1.5 milyon euro garanti maaş teklif eden Fırtına, bonuslarla rakamı 2 milyon euro'ya yükseltti. Mısırlı yıldız Trabzonspor'a 'Tamam' dedi. Daha önce "Önce oyuncuyla anlaşın" diyen Aston Villa kulübü ile masaya oturuldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

Trezeguet'nin istekli tavrı nedeniyle İngilizler teklifi aceleyle değerlendirme kararı aldı. Yapılan pazarlıklarda tarafların 3 milyon euro'ya anlaştığı belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

Fırtına bu parayı 3 taksit halinde ödeyecek. Başarılı futbolcunun bordo- mavili kulüp ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması için geri sayıma geçildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

10 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Fırtına'nın ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Trezeguet artık bordo-mavili formayı giymek için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019'da 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan tecrübeli futbolcu, Abdullah Avcı'nın en çok istediği isim oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

GERRARD ONU DÜŞÜNMEDİ

Premier Lig'i 14. sırada bitiren Aston Villa, kadroda önemli bir revizyona hazırlanıyor. İngiliz ekibinin teknik patronu Steven Gerrard daha güçlü bir takım kurmak isterken, devre arasında kiralık gönderdiği Trezeguet'yi önümüzdeki yıl da kadroda düşünmüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

ARABİSTAN'DAN TEKLİF YOK

Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce "Trezeguet'nin Türkiye'deki menajeri her gün fiyat artırıyor" demişti. Emile de "Arap kulüplerinden, Trabzonspor'dan çok daha iyi teklifler var" açıklaması ile işi yokuşa sürmüştü. Ancak şu ana kadar herhangi bir Arap takımının 27 yaşındaki oyuncuya talip olmadığı ortaya çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

KASIMPAŞA'DA COŞMUŞTU

Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı. Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

AVCI, OYUNCU İLE GÖRÜŞTÜ

Abdullah Avcı da sürece dahil oldu. 27 yaşındaki sol kanat ile görüntülü konuşma gerçekleştiren tecrübeli hoca, gelecek sezonki planlarını anlattı. Geçtiğimiz yıl hemen her transferde devreye giren ve yaptığı görüşmelerle oyuncuların ikna olmasında kilit rol oynayan Avcı, aynı politikayı izliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

YÜZDE 100 BAŞARILI OLUR

Trabzonspor'un bitirme aşamasına geldiği, Trezeguet için eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan açıklama geldi. Belözoğlu, "Trezeguet çok çalışkan ve çok özel bir oyuncu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!

Bize ciddi katkıları oldu. Kalmasını isterdim ama ekonomik şartları uymadı. Hangi takıma giderse başarılı olacağına yüzde 100 eminim" dedi.

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