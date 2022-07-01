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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Güven için son kez masada!

Trabzonspor, Beşiktaş’tan ayrılan Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan ile son kez masaya oturdu... Tarafların kısa zamanda imzaları atması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 07:00
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına Güven için son kez masada!

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Şampiyon Trabzonspor'da golcü arayışı hız kesmeden devam ediyor. Koita ile yollarını ayırmak isteyen bordo- mavililer, Cornelius ve Djaniny'nin yer aldığı hücum hattını yetenekli birkaç isimle güçlendirmenin planlarını yapıyor. Karadeniz devi, Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve şu anda boşta olan Güven Yalçın'ı renklerine bağlıyor. 23 yaşındaki forvetin menajeri Ersin Akan daha önce iki kez Fırtına ile masaya oturmuştu. İkinci görüşmede Güven ücretinde ciddi indirime gidince taraflar yeniden buluşmaya karar verdi. Dün de bu görüşme gerçekleşti. Tarafların çok büyük oranda anlaştığı ve bu transferin yakın bir zamanda açıklanacağı belirtiliyor. Güven'in 3+1 yıllık imza atacağı da vurgulanıyor. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 30 karşılaşmada 963 dakika sahada kalan milli futbolcu, 6 gol, 3 asistlik skor katkısı gösterdi.

HER YERDE OYNUYOR

Santrforun dışında kanatlarda ve forvet arkasında da oynayabilen Güven Yalçın, sağ ayağını kullanıyor.

150 BİN EURO'YA ALINMIŞTI

2018'de 150 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a gelen 23 yaşındaki oyuncu; siyah-beyazlı takımda 101 maça çıkıp, 20 gol+7 asistlik performans sergiledi.

DORUKHAN TOKÖZ ÖRNEĞİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile sözleşmesi biten Dorukhan Toköz'ü renklerine bağlayan Fırtına, bu kez de Güven Yalçın'ı alıyor. Dorukhan'ın performansından çok memnun kalan Karadeniz devi, Güven'den de çok şey bekliyor.

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