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Kupaya akın var

Şampiyon Trabzonspor'un kupası Şamil Ekinci Müzesi'nde yerini aldı. Kupayı görmek isteyen taraftarlar müzeye koştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Kupaya akın var

Şampiyon Trabzonspor'un kupası Şamil Ekinci Müzesi'nde yerini aldı. Kupayı görmek isteyen taraftarlar müzeye koştu. Kupayı ilk gününde ziyaret edenlerin sayısı bini geçti. Taraftarlar kupa ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Karadeniz devi son lig şampiyonluğunu yaşadığı 1983-84 sezonunda doğduğunu söyleyen İsmail Uzunali, "38 yıl bekledik ve hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık, kupamız da müzemize geldi. Çocukluk hayalimdi ve gerçek oldu" diye konuştu.

ÇOK SIRA BEKLEDİK

Müzeye ailesiyle birlikte gelen Aziz Bektaş da "Kupamızı görmek için Erzurum'dan geldik. Türkiye'nin her köşesinde taraftarımız var. Yoğun ilgi olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf çektirebilmek için sıra bekledik" dedi.

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