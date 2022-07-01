Dayanıklılık çalıştılar

İKİ FUTBOLCU DA GELDİ
Karadeniz devi kamp hazırlıkları devam ediyor. Bordo-mavililerde kadroda düşünülmeyen Koita ve Yunus Mallı da Trabzon'a gelerek çalışmalara katıldı. İki futbolcuya gelecek olan teklifler değerlendirilecek ve ikisinin de önü açılacak.
PROGRAM ÇOK YOĞUN
Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de yeni sezona hazırlanıyor. Başarılı hoca, "Önümüzde çok yoğun bir program var. Ekibimizdeki herkes bu dönemde de çalışıyor. Mücadele edeceğimiz 3 kulvarda da en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.