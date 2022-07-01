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Dayanıklılık çalıştılar

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, ısınma koşularının ardından core ve mobilizasyon çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Dayanıklılık çalıştılar
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, ısınma koşularının ardından core ve mobilizasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman çabukluk, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları ile tamamlandı.

İKİ FUTBOLCU DA GELDİ

Karadeniz devi kamp hazırlıkları devam ediyor. Bordo-mavililerde kadroda düşünülmeyen Koita ve Yunus Mallı da Trabzon'a gelerek çalışmalara katıldı. İki futbolcuya gelecek olan teklifler değerlendirilecek ve ikisinin de önü açılacak.

PROGRAM ÇOK YOĞUN

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de yeni sezona hazırlanıyor. Başarılı hoca, "Önümüzde çok yoğun bir program var. Ekibimizdeki herkes bu dönemde de çalışıyor. Mücadele edeceğimiz 3 kulvarda da en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.
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