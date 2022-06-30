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Bu yıl daha rahat

Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, bu yıl geçen sezondan daha rahat şampiyon olacaklarını söyledi. Hancı, "O sulardan, o fırtınalardan karaya ulaştık. Tecrübe de edindik" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Bu yıl daha rahat

Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, bu yıl geçen sezondan daha rahat şampiyon olacaklarını söyledi. Hancı, "O sulardan, o fırtınalardan karaya ulaştık. Tecrübe de edindik" dedi.

TEŞEKKÜRLER ALBAYRAK
Hancı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a özel teşekkür etti. Hancı, "Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Bugün kulüplerimiz yaşıyorsa bunda Berat Albayrak'ın yapmış olduğu anlaşmanın çok büyük önemi var" ifadelerini kullandı.

HEDEF İKİNCİ YILDIZ
Şemsetdin Hancı: "Yeni sezon hem cumhuriyetimizin hem de TFF'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğu için şampiyonluk daha da anlamlı elbette. 9. şampiyonluğun ardından 10. şampiyonluk ve 2. yıldızımızı takmak en büyük hedefimiz olacak."

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