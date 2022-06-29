Haberler Trabzonspor Vestel ile 3 yıl daha

Vestel ile 3 yıl daha

Trabzonspor kulübü, Vestel ile forma göğüs sponsorluğu için 3 yıllık anlaşma yaptı. Vestel ilk sene 33 milyon TL ödeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Vestel ile 3 yıl daha

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, forma göğüs sponsorluğu için Vestel'le 3 yıllık anlaşma yaptı. Bordo-mavililerin

KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Anlaşma ile forma göğüs sponsorluğu yanında stadyum ve tesisler başta olmak üzere çeşitli reklam alanlarında, reklam ve tanıtım hizmetleri hakkı tanınmıştır. Vestel, forma göğüs sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında 2022-23 sezonu için yıllık 33 milyon TL + KDV ödeyecek. Sonraki sezonlara TÜFE-ÜFE ortalaması eklenecektir. Süper Lig ve Avrupa Kupası başarılarına göre ekstra bonuslar da bulunuyor.

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