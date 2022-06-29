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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Milli kaleci için son olarak İngiltere Premier Lig'e yükselen Fulham devreye girmişti. İngiliz ekibi Trabzonspor'un yetersiz bulduğu 17 milyon Euro'luk teklifi yeniledi. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 09:38
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Uğurcan Çakır için geçtiğimiz günlerde 18,5 milyon euroluk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalan Fulham, Bordo-Mavililerin 20 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay talebine takılmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

Akşam'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig'e yükselen ve 200 milyon euro ayakbastı parası alan Fulham'ın teklifini 20 milyon euroya çıkardığı iddia edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

OYUNCUNUN TAVRI SONRASI TRABZONSPOR ISRARINDAN VAZGEÇTİ

Trabzonspor ilk teklif sonrası Ada ekibinden sonraki satıştan yüzde 20 pay isterken, son öneri sonrası bu ısrarından vazgeçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

Uğurcan Çakır'ın kariyer hedefi sebebiyle transferini istemesi de Bordo-Mavililerin inadından vazgeçmesine sebep oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Sezon boyunca "önce şampiyonluk, sonra transfer" mesajı veren Uğurcan Çakır, çeşitli mecralarda verdiği röportajlarda hayalinin İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getirmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

MENAJERİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Uğurcan için transfer görüşmeleri yapıldığının altını çizen menajer Necdet Çakır, Süper Lig'in kalitesine değinerek bekledikleri teklife şimdilik ulaşamadıklarını belirtmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

Çakır, Henüz resmiyete dökülen bir şey olmadığını da sözlerine eklemişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

Necdet Çakır açıklamasında, "Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik, ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, başka kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

Maalesef ligimiz çok değerli değil. Maçlarımız, derbiler harici çok fazla takip edilmiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

Milli Takımımız da UEFA Uluslar Ligi'nde C klasmanında. Aksi takdirde daha yüksek rakamlardan bahsedebilirdik.

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