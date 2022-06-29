Fırtına'nın sezon öncesi hazırlıkları devam ediyor
Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün başlayan Trabzonspor, dün çalışmalarına devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde fitness salonunda yapılan antrenmanda, ısınma ve denge core çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, sahada teknik ve dayanıklılık çalışmaları ile bitti.
Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün başlayan Trabzonspor, dün çalışmalarına devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde fitness salonunda yapılan antrenmanda, ısınma ve denge core çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, sahada teknik ve dayanıklılık çalışmaları ile bitti.