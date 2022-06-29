Haberler Trabzonspor Fırtına'nın sezon öncesi hazırlıkları devam ediyor

Fırtına'nın sezon öncesi hazırlıkları devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün başlayan Trabzonspor, dün çalışmalarına devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde fitness salonunda yapılan antrenmanda, ısınma ve denge core çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, sahada teknik ve dayanıklılık çalışmaları ile bitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Fırtına'nın sezon öncesi hazırlıkları devam ediyor
Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün başlayan Trabzonspor, dün çalışmalarına devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde fitness salonunda yapılan antrenmanda, ısınma ve denge core çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, sahada teknik ve dayanıklılık çalışmaları ile bitti.
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