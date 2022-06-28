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Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzede sergilenmeye başladı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk kupası, Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 19:39
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzede sergilenmeye başladı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un kupası müzedeki yerini aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından Şamil Ekinci Müzesi'ne getirilen şampiyonluk kupasının, kendisine ayrılan özel yerde sergilenmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bordo-mavili taraftarlarımız bugün itibarıyla Şamil Ekinci Müzesi'nde 2021-2022 şampiyonluk kupamızın yanı sıra tarih boyunca kazandığımız pek çok kupayı görme fırsatı bulabilecek." ifadelerine yer verildi.

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