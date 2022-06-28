TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

Trabzonspor kariyerinde unutulmaz hatıralar ve başarılar bırakan Antony Nwakaeme sözleşmesinin sona ermesinin ardından 4 yıllık Trabzon macerasına son noktayı koydu.
Trabzonspor kariyerinde unutulmaz hatıralar ve başarılar bırakan Antony Nwakaeme sözleşmesinin sona ermesinin ardından 4 yıllık Trabzon macerasına son noktayı koydu.
33 yaşındaki yıldız futbolcunun adı Türkiye Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Galatasaray ile anılırken Fenerbahçe'den yapılan açıklamada bu iddialar yalanlanmıştı.
FENERBAHÇE YALANLADI
Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır.
Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verilmişti.
TRABZONSPOR İLE ANLAŞAMADI
Antony Nwakaeme, Trabzonspor'un sözleşme uzatma talebine rağmen ücrette anlaşamaması nedeniyle bordo mavili takıma olumlu geri dönüş yapmayarak takımdan ayrıldığını açıkladı.
NWAKAEME'NİN TRABZONSPOR'A VEDASI
Antony Nwakaeme sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Aynı zamanda piyasa değerimi bozmaya çalışıyorlar.
Sadece şunu bilin, 1 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla tamamladığımız 4 yıl için minnettarım. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkür ederim. Asla unutmayacağım." ifadelerine yer verdi.
YENİ ADRESİ ARABİSTAN OLACAK İDDİASI!
Antony Nwakeme, Arabistan ekiplerinden El İttihad'ın kendisine sunduğu 2+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.
Nwakaeme'nin yeni kulübünden yıllık 4.5 milyon Euro (82 milyon TL) kazanacağı belirtildi.
RESMİ İMZA GELMEDİ
Nwakaeme'nin adının El İttihad ile anılmasına rağmen henüz resmi imzalar atılmadı.
Başarılı futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini koruyor.
TRABZONSPOR TAKİBİ BIRAKTI
Trabzonspor'da takımdan ayrılan futbolculara uygulanan sistem Antony Nwakaeme için de geçerli oldu.
Bordo mavili kulübün resmi sosyal medya hesapları, Nwakaeme'yi takibi bıraktı.
Trabzonspor'un Nwakaeme'yi takibi bırakması sosyal medyada bordo mavili taraftarların da dikkatini çekti.
NWAKAEME TAKİBE DEVAM EDİYOR
Antony Nwakaeme ise Trabzonspor'u takibe devam ediyor.
NWAKAEME'NİN TRABZONSPOR KARİYERİ
Trabzonspor ile 145 karşılaşmaya çıkan Antony Nwakaeme 47 gol atarken 40 asist yapma başarısı gösterdi.
Nwakaeme, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşarken Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası kazanarak unutulmaz anlara imza attı.