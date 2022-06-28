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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Nwakaeme ile yollar ayrılmıştı. Arabistan ekipleriyle görüşme halinde olan Nwakaeme ile ilgili bordo-mavililerden flaş bir hamle geldi. Bordo mavili kulübün resmi sosyal medya hesapları, Nwakaeme'yi takibi bıraktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 11:42
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

Trabzonspor kariyerinde unutulmaz hatıralar ve başarılar bırakan Antony Nwakaeme sözleşmesinin sona ermesinin ardından 4 yıllık Trabzon macerasına son noktayı koydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

33 yaşındaki yıldız futbolcunun adı Türkiye Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Galatasaray ile anılırken Fenerbahçe'den yapılan açıklamada bu iddialar yalanlanmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

FENERBAHÇE YALANLADI

Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verilmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

TRABZONSPOR İLE ANLAŞAMADI

Antony Nwakaeme, Trabzonspor'un sözleşme uzatma talebine rağmen ücrette anlaşamaması nedeniyle bordo mavili takıma olumlu geri dönüş yapmayarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

NWAKAEME'NİN TRABZONSPOR'A VEDASI

Antony Nwakaeme sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Aynı zamanda piyasa değerimi bozmaya çalışıyorlar.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

Sadece şunu bilin, 1 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla tamamladığımız 4 yıl için minnettarım. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkür ederim. Asla unutmayacağım." ifadelerine yer verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

YENİ ADRESİ ARABİSTAN OLACAK İDDİASI!

Antony Nwakeme, Arabistan ekiplerinden El İttihad'ın kendisine sunduğu 2+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

Nwakaeme'nin yeni kulübünden yıllık 4.5 milyon Euro (82 milyon TL) kazanacağı belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

RESMİ İMZA GELMEDİ

Nwakaeme'nin adının El İttihad ile anılmasına rağmen henüz resmi imzalar atılmadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

Başarılı futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini koruyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

TRABZONSPOR TAKİBİ BIRAKTI

Trabzonspor'da takımdan ayrılan futbolculara uygulanan sistem Antony Nwakaeme için de geçerli oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

Bordo mavili kulübün resmi sosyal medya hesapları, Nwakaeme'yi takibi bıraktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

Trabzonspor'un Nwakaeme'yi takibi bırakması sosyal medyada bordo mavili taraftarların da dikkatini çekti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

NWAKAEME TAKİBE DEVAM EDİYOR

Antony Nwakaeme ise Trabzonspor'u takibe devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

NWAKAEME'NİN TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor ile 145 karşılaşmaya çıkan Antony Nwakaeme 47 gol atarken 40 asist yapma başarısı gösterdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Nwakaeme kararı!

Nwakaeme, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşarken Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası kazanarak unutulmaz anlara imza attı.

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