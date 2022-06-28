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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililer transfer çalışmalarında da gaza bastı. Fırtına'nın gündeminde ise milli yıldız Kaan Ayhan bulunuyor. Asbaşkan Doğan, yeniden İtalya'ya gitti ve daha önce teklifi reddeden Sassuolo'ya bu kez 5 milyon euro önerdi. Avcı ile görüşen Kaan Ayhan gelmek için bavulunu topluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Trabzonspor, Kaan Ayhan bombasını da patlatıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Fırtına, geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf ettiği ve bu dönem de istediği sağ stoperin işini bu kez bitirmeye çok yakın.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği milli savunmacı için yönetim şartları zorlama kararı aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Asbaşkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz hafta bir kez daha İtalya'ya gitti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Kaan için 6 milyon euro'ya inen Sassuolo'ya önce 4 milyon euro önerdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

ARTIK GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Ertuğrul Doğan, uzun pazarlıkların ardından taksitler halinde ödenmek kaydıyla teklifini 5 milyon euro'ya yakın bir rakama çıkardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Ardından da 27 yaşındaki futbolcu ile bir araya geldi. Kendileri ile ilgili planları anlatan Doğan, Kaan'ı ikna etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki savunmacı, Çizme ekibinin yönetimine Trabzonspor'da oynamak istediğini bildirdi ve bunun için gerekli kolaylığın gösterilmesini talep etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Sassuolo'nın 5 milyon euro'yu kabul etmesinin çok yakın olduğu ve bu transfer için de geri sayıma geçildiği dile getiriliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

TAM BİR JOKER

Stoper dışında sağ bek ve ön libero da oynayabilen Kaan'ın transferi halinde bordo-mavili takımın savunmasına büyük güç katacağı hesaplanıyor...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

46 kez milli formayı giyen ve 4 gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, futbola Almanya'nın köklü kulübü Schalke alt yapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Bu takımın yanı sıra Frankfurt ve Düsseldorf'ta oynadıktan sonra 2020 yazında 2.5 milyon euro'ya Sassuolo'ya transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

1.85 boyundaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

AVCI YİNE DEVREDE

Fırtına'da, teknik direktör Abdullah Avcı da transfer sürecine dahil oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Kaan ile görüntülü konuşma gerçekleştiren Avcı, gelecek sezonki planlarını anlattı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Geçtiğimiz yıl hemen her transferde devreye giren ve yaptığı görüşmelerle oyuncuların ikna olmasında kilit rol oynayan Abdullah hoca, aynı politikayı izliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

KESİN TAVRINI KOYDU

Geride kalan sezonda Serie A'da Sassuolo ile ligde 23 maça çıkan ancak bunların sadece 14'ünde ilk 11 şansı bulan Kaan'ın kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Kaan Ayhan apronda! İşte son teklif...

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon anlaşamadığı İtalyan ekibini bu kez 27 yaşındaki oyuncunun da tavrını net şekilde koymasıyla birlikte ikna etmeye yakın.

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