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Yusuf için PSG devrede

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. 25 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. Yusuf için Fransız devi PSG'nin devreye girdiği öne sürüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Yusuf için PSG devrede

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. 25 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. Yusuf için Fransız devi PSG'nin devreye girdiği öne sürüldü.

YÜZDE 20'Sİ FIRTINA'NIN

Fırtına, Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon euro'ya Lille kulübüne satmıştı. Anlaşmaya göre Lille, Yusuf'u başka bir takıma satarsa net transfer gelirinin yüzde 20'sini Trabzonspor'a ödemek durumunda. Bordo-mavililer, bu nedenle başarılı futbolcunun durumu takip ediyor.

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