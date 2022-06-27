TS Club'lar para basıyor

Bordo-mavililer tarihi sezonda hem sahada hem kasada kazandı. 37 yıl sonra gelen şampiyonluk dünyanın dört bir tarafında kutlanırken, ürün ve forma satışlarında rekor kırıldı. Haziranın ilk yarısında TS Club cirosunun 205 milyon TL seviyesine ulaştığı belirtilirken, hedeflenen rakamın da üstüne çıkıldı. Daha önce bir sezonda en fazla 85 milyon TL'lik ciro yapılmıştı. Şampiyonlukla birlikte bu gelir 2.5 katına ulaştı. Forma satışında ise 275 bin bandı aşıldı.

YENİ SEZON FORMALARI

Daha önce 192 bin olan forma satış rekorunu aylar önce kıran Trabzonsporlu taraftarlar, yeni sezon formalarını ise önümüzdeki haftadan itibaren alabilecek. Temmuzun başında 2 farklı formanın mağazalarda olacağı, ay sonuna doğru da 3. tasarımın görücüye çıkacağı belirtildi. Taraftarlar yeni sezon formalarını merakla bekliyorlar.