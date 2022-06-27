TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

ARABİSTAN'DAN TEKLİF YOK

Menajer Emile "Arap kulüplerinden çok daha iyi teklifler var" açıklaması ile işi yokuşa sürmüştü. Ancak şu ana kadar herhangi bir Arap takımının 27 yaşındaki Trezeguet'ye talip olmadığı ortaya çıktı.