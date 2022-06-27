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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aston Villa'nın tecrübeli futbolcusu Trezeguet'in menajeri Emile ile günlerdir görüşen yönetim, 1.5 milyon euro+bonusa işi bitirmeye yaklaştı. Bu hafta imzalar atılabilir. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bek Larsen, sol bek Eren, ön libero Doğucan'ı alan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, Nwakaeme'nin yerini de dolduruyor. Trezeguet ismi ön plana çıkmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde yıldızı parlayan ve oradan Aston Villa'ya giden 27 yaşındaki Mısırlı kanat, geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'e kiralanmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Burada 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen 1.79 boyundaki futbolcunun menajeri Christian Emile, Türkiye'ye davet edilmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Emile geçtiğimiz hafta yönetimle masaya oturdu. Kulübü ile 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Trezeguet, "Aston Villa'dan yılda 2.2 milyon euro alıyorum. Aynı paraya imza atarım" demişti. Ancak Karadeniz devinin bir futbolcuya vereceği tavan fiyat 1.5 milyon euro.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Bunun üzerine çıkılmayacağı menajere söylendi. Yaklaşık 6 gündür taraflar pazarlık halinde ve sona yaklaşılmış durumda.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcuyu yıllık 1.5 milyon euro + bonuslarla ikna etmeye çok yaklaştı. Bu hafta içerisinde Trezeguet'nin de imza atabileceği belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

İKI KANATTA DA OYNUYOR

Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Avcı, bu nedenle onu istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

ARABİSTAN'DAN TEKLİF YOK

Menajer Emile "Arap kulüplerinden çok daha iyi teklifler var" açıklaması ile işi yokuşa sürmüştü. Ancak şu ana kadar herhangi bir Arap takımının 27 yaşındaki Trezeguet'ye talip olmadığı ortaya çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

KASIMPAŞA'DA COŞMUŞTU

Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı. Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Mısır Milli Takımı formasını 56 kez giyen Trezeguet, fileleri 8 kez sarstı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

AVCI, OYUNCU İLE GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Avcı da sürece dahil oldu. 27 yaşındaki sol kanat ile görüntülü konuşma gerçekleştiren tecrübeli hoca, gelecek sezonki planlarını anlattı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Geçtiğimiz yıl hemen her transferde devreye giren ve yaptığı görüşmelerle oyuncuların ikna olmasında kilit rol oynayan Avcı, aynı politikayı izliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

10 MİLYON EURO'YA GITMIŞTI

Fırtına'nın ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Trezeguet'nin bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, bu hafta transferin sona ermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019 yılında 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

GERRARD DÜŞÜNMÜYOR

Premier Lig'i 14. sırada tamamlayan Aston Villa, gelecek sezon kadroda önemli bir revizyona hazırlanıyor.

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