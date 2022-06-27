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Trabzonspor yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bugün yaptığı antrenman ile yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 20:44 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 21:04
Trabzonspor yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Trabzonspor'un Süper Lig 2022–2023 sezonu hazırlıkları bugün gerçekleştirilen antrenmanla başladı.

Teknik Direktörüm Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma koşusu ile başlarken mobilizasyon ve denge çalışması ile devam edildi.

Antrenman pas çalışması, 5'e 2 ve geniş alan oyun çalışmaları ile son buldu.

Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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