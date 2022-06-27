Roma ve Sevilla takipte

Türkish Messi' Abdülkadir Ömür'ün talipleri artıyor. TuttoMercato'da yer alan habere göre Mourinho yönetimindeki Roma, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor. 23 yaşındaki 10 numara için Sevilla'nın da ilgisinin bulunduğu haberin detayları arasında yer aldı. Bordo-mavili ekiple 2024'e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, geçen sezon 38 maçta 7 gol ve 4 asistlik performansa imza atmıştı.

ŞAMPİYON TOPLANIYOR

Bugün Trabzon'da toplanacak bordo-mavili oyuncular, sezon öncesi test ve sağlık kontrollerden geçecek. Bordo-mavili kafile, kontrollerden sonra Slovenya'ya giderek hazırlık kampının ilk etabını 4-17 Temmuz tarihlerinde yapacak.

İKİ FARKLI ÜLKEDE KAMP

SüpeR Lig şampiyonu Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde planlanan programını iptal eden bordo-mavili takım, hazırlık kamplarını Slovenya Avusturya'da yapacak.