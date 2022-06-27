Altyapıda yeni dönem

Altyapıyı çok daha etkili bir hale getirmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı kolları sıvadı. Altyapı için yurt dışında bazı şirketlerle görüştüklerini ve altyapıda yeni bir düzen oturtacaklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Çok daha verimli olacak. Özel oyuncular bulacağız" dedi.
Altyapıyı çok daha etkili bir hale getirmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı kolları sıvadı. Altyapı için yurt dışında bazı şirketlerle görüştüklerini ve altyapıda yeni bir düzen oturtacaklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Çok daha verimli olacak. Özel oyuncular bulacağız" dedi.