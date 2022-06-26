Uğurcan farkını gösterdi

Transferin odağında olan isimlerin başında gelen kaleci Uğurcar Çakır tam bir istikrar abidesi. Spor Toto Süper Lig'de 3 bin 229 dakika görev yapan 26 yaşındaki başarılı eldiven, 36 maçın 11'nde ise kalesini gole kapadı. Muhteşem bir performans gösterdi.
Transferin odağında olan isimlerin başında gelen kaleci Uğurcar Çakır tam bir istikrar abidesi. Spor Toto Süper Lig'de 3 bin 229 dakika görev yapan 26 yaşındaki başarılı eldiven, 36 maçın 11'nde ise kalesini gole kapadı. Muhteşem bir performans gösterdi.