Haberler Trabzonspor Uğurcan farkını gösterdi

Uğurcan farkını gösterdi

Transferin odağında olan isimlerin başında gelen kaleci Uğurcar Çakır tam bir istikrar abidesi. Spor Toto Süper Lig'de 3 bin 229 dakika görev yapan 26 yaşındaki başarılı eldiven, 36 maçın 11'nde ise kalesini gole kapadı. Muhteşem bir performans gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
Uğurcan farkını gösterdi
Transferin odağında olan isimlerin başında gelen kaleci Uğurcar Çakır tam bir istikrar abidesi. Spor Toto Süper Lig'de 3 bin 229 dakika görev yapan 26 yaşındaki başarılı eldiven, 36 maçın 11'nde ise kalesini gole kapadı. Muhteşem bir performans gösterdi.
DİĞER
Son Dakika | Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğünü Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti! İşte Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğününden ilk kareler!
Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ıydı! Osman Wöber yaşamını yitirdi
Avcı'dan golcü futbolcuya telefon!
Kartal'da hedef Kaan Ayhan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı'dan golcü futbolcuya telefon!
Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Sergen Yalçın yorumculuğa geri dönüyor!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muslera'yı götürecek Muslera'yı götürecek 06:29
Ozan Hull City’ye Ozan Hull City’ye 01:19
Hayallerime kavuştum Hayallerime kavuştum 00:45
F.Bahçe'den farklı prova! F.Bahçe'den farklı prova! 00:34
Konyaspor Abdülkerim Bardakcı'ya veda etti Konyaspor Abdülkerim Bardakcı'ya veda etti 00:34
Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti 00:34
Daha Eski
Galatasaray'da Ivan Alejo sesleri! Galatasaray'da Ivan Alejo sesleri! 00:34
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Galatasaray transferi resmen açıkladı! 00:34
F.Bahçe'den Ozan Tufan açıklaması! F.Bahçe'den Ozan Tufan açıklaması! 00:35
Beşiktaş Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Ismael onay verdi Beşiktaş Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Ismael onay verdi 00:32
F.Bahçe transfer bombasını patlatıyor! PSG'nin yıldızı... F.Bahçe transfer bombasını patlatıyor! PSG'nin yıldızı... 00:32
Atiba'ya sürpriz talip! Atiba'ya sürpriz talip! 00:32