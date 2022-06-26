TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

Şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, Nwakae me'nin boşluğunu doldurmak için de Trezeguet ile masaya oturmuştu.
Ancak dün sıcak bir gelişme yaşandı. Karagümrük'e geçtiğimiz hafta imza atan teknik direktör Andrea Pirlo, Trabzonspor'un gözden çıkardığı Gervinho'ya talip oldu.
Fildişi Sahilli oyuncu için Trabzonspor ile görüşen Karagümrüklü yöneticiler bu talebi Trabzonspor'a iletti.
Bordo-mavili kulübün ise farklı bir yöntem izleyerek, 35 yaşındaki sol kanada karşılık kanat futbolcusu Emre Mor'u talep ettiği öğrenildi.
KARAGÜMRÜK'TE KENDİNİ BULDU
Gervinho'ya karşılık bir miktar da para teklif eden Karadeniz devinin bu talebini Karagümrük değerlendirmeye aldı.
24 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği biliniyor ama Emre'nin menajeri Trabzonspor iddialarını da doğruladı.
Türk futbolunun 'Messi'si olarak gösterilmesine rağmen geçmişte futbolundan çok, saha içi ve saha dışı disiplinsizlikleri ile gündeme gelen Emre, Karagümrük'te kendini buldu.
Daha önce Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, G.Saray ve Olympiakos gibi takımların formasını giyen ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan genç yıldız, bu sezon transfer olduğu Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te altın sezonunu yaşadı.
EMRE MOR KİMDİR?
24 Temmuz 1997'de Danimarka'da dünyaya gelen Emre Mor, Makedonya asıllı anne ile Uşaklı Türk bir babanın çocuğudur.
2022 yılı itibarıyla 24 yaşındadır ve sol ayağı ile futbolu çok beğenilen genç forvet oyuncusu olarak sağ kanat mevkiinde oynamaktadır.
Futbol kariyerine Danimarka'nın Lyngby FK takımında başlayan Emre Mor, 2015 yılının Ocak ayında Lyngby kulübü tarafından yeteneğinin yetersiz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak durumunda kalmıştır ve bonservissiz olarak Danimarka'nın Farum merkezli futbol kulübü FC Nordsjælland takımında forma giymeye devam etmiştir.
EMRE MOR'UN FUTBOL KARİYERİ
Emre Mor futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başlamıştır ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer olmuştur. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer olarak kariyerine devam etmiştir.
28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmıştır. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü atmıştır.
7 Haziran 2016 tarihinde 9.75 milyon € bonservis bedeliyle Borussia Dortmund kulübüne transfer olan Emre Mor, Borussia Dortmund takımındaki ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Darmstadt kulübüne karşı atarak fileleri havalandırmıştır.
29 Ağustos 2017'de Mor, İspanyol kulübü Celta Vigo ile anlaşan Emre Mor, 2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.
Emre Mor devre arası transfer sezonunun son gününde, 31 Ocak 2020 tarihinde Super League takımlarından Olimpiakos ile yarım sezon için sözleşme imzalayarak bu takıma kiralanmıştır ve 1 sezonu kiralık geçirdikten sonra Celta Vigo'ya geri dönmüştür.
2020-21 sezonundaki ilk lig maçına 12 Eylül'de çıkan Mor, Celta Vigo'da yeniden ilk 11 oyuncusu olarak kadroda yer almaya devam etmiştir.
26 Ağustos 2021'de sezon sonuna kadar Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, kariyerine Karagümrük'te devam etmektedir.