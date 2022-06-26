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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Emre Mor oldu. Gervinho’yu isteyen Karagümrük, Fırtına’nın kapısını çaldı. Bordo mavililer “Gervinho+para verelim, Emre Mor’u alalım” teklifi yaptı. Temaslar sürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

Şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, Nwakae me'nin boşluğunu doldurmak için de Trezeguet ile masaya oturmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

Ancak dün sıcak bir gelişme yaşandı. Karagümrük'e geçtiğimiz hafta imza atan teknik direktör Andrea Pirlo, Trabzonspor'un gözden çıkardığı Gervinho'ya talip oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

Fildişi Sahilli oyuncu için Trabzonspor ile görüşen Karagümrüklü yöneticiler bu talebi Trabzonspor'a iletti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

Bordo-mavili kulübün ise farklı bir yöntem izleyerek, 35 yaşındaki sol kanada karşılık kanat futbolcusu Emre Mor'u talep ettiği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

KARAGÜMRÜK'TE KENDİNİ BULDU

Gervinho'ya karşılık bir miktar da para teklif eden Karadeniz devinin bu talebini Karagümrük değerlendirmeye aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

24 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği biliniyor ama Emre'nin menajeri Trabzonspor iddialarını da doğruladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

Türk futbolunun 'Messi'si olarak gösterilmesine rağmen geçmişte futbolundan çok, saha içi ve saha dışı disiplinsizlikleri ile gündeme gelen Emre, Karagümrük'te kendini buldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

Daha önce Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, G.Saray ve Olympiakos gibi takımların formasını giyen ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan genç yıldız, bu sezon transfer olduğu Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te altın sezonunu yaşadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997'de Danimarka'da dünyaya gelen Emre Mor, Makedonya asıllı anne ile Uşaklı Türk bir babanın çocuğudur.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

2022 yılı itibarıyla 24 yaşındadır ve sol ayağı ile futbolu çok beğenilen genç forvet oyuncusu olarak sağ kanat mevkiinde oynamaktadır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

Futbol kariyerine Danimarka'nın Lyngby FK takımında başlayan Emre Mor, 2015 yılının Ocak ayında Lyngby kulübü tarafından yeteneğinin yetersiz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak durumunda kalmıştır ve bonservissiz olarak Danimarka'nın Farum merkezli futbol kulübü FC Nordsjælland takımında forma giymeye devam etmiştir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

EMRE MOR'UN FUTBOL KARİYERİ

Emre Mor futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başlamıştır ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer olmuştur. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer olarak kariyerine devam etmiştir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmıştır. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü atmıştır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

7 Haziran 2016 tarihinde 9.75 milyon € bonservis bedeliyle Borussia Dortmund kulübüne transfer olan Emre Mor, Borussia Dortmund takımındaki ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Darmstadt kulübüne karşı atarak fileleri havalandırmıştır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

29 Ağustos 2017'de Mor, İspanyol kulübü Celta Vigo ile anlaşan Emre Mor, 2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

Emre Mor devre arası transfer sezonunun son gününde, 31 Ocak 2020 tarihinde Super League takımlarından Olimpiakos ile yarım sezon için sözleşme imzalayarak bu takıma kiralanmıştır ve 1 sezonu kiralık geçirdikten sonra Celta Vigo'ya geri dönmüştür.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

2020-21 sezonundaki ilk lig maçına 12 Eylül'de çıkan Mor, Celta Vigo'da yeniden ilk 11 oyuncusu olarak kadroda yer almaya devam etmiştir.

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