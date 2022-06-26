TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Emre Mor planı hazır!

Daha önce Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, G.Saray ve Olympiakos gibi takımların formasını giyen ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan genç yıldız, bu sezon transfer olduğu Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te altın sezonunu yaşadı.