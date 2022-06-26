Haberler Trabzonspor 2 transfer daha

2 transfer daha

Trabzonspor 51. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
2 transfer daha

Trabzonspor 51. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde yapıldı. Divan'a katılan Başkan Ahmet Ağaoğlu, görüşme halinde oldukları 2 futbolcunun 9 Temmuz'daki kampa katılacağını ifade etti. Ağaoğlu, "Bugün camiamız transfer beklentileri içerisinde. Geçtiğimiz hafta 4 oyuncu ile sözleşme imzaladık. Bugün itibariyle de hocamızın talepleri doğrultusunda, hem hocamızın hem de izleme ekibimizin belirlemiş olduğu 2 mevkideki 2 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Camiamızın endişesi olmasın bu iki transferimiz Slovenya'da 9 Temmuz tarihinde kampa katılacaklar. İleriye dönük olarak hazırlık kampları tamamlandıktan sonra eğer hocamızın farklı bir düşüncesi farklı bir takviye isteği söz konusu olursa onu da gerçekleştireceğiz" dedi.

BORÇ 1 MİLYAR 922 MİLYON TL

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada bordo-mavili ekibin, net borcu 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olduğu bildirildi.

1 YILLIK MAAŞ KAZANIRIZ

Başkan Ağaoğlu, Şampiyonlar Ligi için de konuştu. Ağaoğlu, "Önümüzde oynayacağımız bir play-off maçı var. Play-off'u geçersek Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edeceğiz. Bu hem sportif anlamda, hem ülkenin tanıtımı anlamında aynı zamanda da ekonomik anlamda bizim için çok büyük değer ifade ediyor. Gruplara kaldığımız takdirde elde edeceğimiz gelir, Trabzonspor'un bir yıllık futbolcu maaşlarını karşılıyor" ifadesini kullandı.

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